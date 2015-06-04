Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Приморье

HeadHunter проанализировал более 1000 вакансий, размещенных на сайте hh.ru по Приморскому краю и представляет рейтинг высокооплачиваемых вакансий в различных профессиональных областях. Вакансии без указания зарплат и с переездом в другой город не рассматривались,сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе компании.



По данным исследования HeadHunter, самой высокооплачиваемой вакансией, на которую могут претендовать приморцы, стала вакансия финансового директора от кадрового агентства «Успех». Предлагаемая заработная плата от 200 000 тысяч. Главные требования к кандидату - высшее экономическое образование, опыт работы в подобной должности от пяти лет в крупной компании; управленческие навыки; знание английского языка. В обязанности специалиста будет входить обеспечение финансовых потребностей компании; планирование, учёт и координация деятельности, обеспечение эффективности компании (аналитика, налоговая политика); обеспечение экономической безопасности компании.



От 180 тысяч рублей предлагают за должность директора по стратегическому планированию. В обязанности будет входить управление политикой стратегического развития компании; аналитика и прогнозы экономических и финансовых показателей реализации программ; разработка программы развития компании, оперативное управление подразделениями; организация взаимодействия подразделений компании по реализации стратегических программ; разработка и внедрение нормативной регламентирующей документации.



На третьем месте вакансия на должность директора по оптовым продажам в торгово-производственную компания с зарплатой от 150 до 200 тысяч рублей.



Ряд высокооплачиваемых вакансий предлагает компания «Актион-диджитал». Должность: регионального представителя, коммерческого директора, генерального директора с зарплатой от 150 тысяч рублей.



Пятёрку высокооплачиваемых вакансий замыкает должность руководителя транспортной компании. В обязанности будет входить общее руководство компанией (повышение эффективности работы, рост объемов оказываемых услуг); управление персоналом; постановка задач, контроль исполнения, разработка схем перевозок (морские и ж/д перевозки), складская логистика, планирование, бюджетирование; аналитика рынка услуг, мониторинг и оценка рисков; работа с клиентами (привлечение, переговоры, встречи, сопровождение); административно-хозяйственная деятельность, отчетность.



Также в топ-10 вошли вакансии управляющего отдела продаж с зарплатой от 140 000 руб., старшего механика до 150 000 руб., директора магазина от 102 000 руб., ведущего программиста 1C от 100 000 руб. и регионального инженера по продажам с зарплатой от 100 000 руб.

№ Позиция Город Уровень предлагаемой зарплаты 1 Финансовый директор Владивосток от 200 000 руб. 2 Директор по стратегическому планированию Владивосток от 180 000 руб. 3 Директор по оптовым продажам Владивосток от 150 000 до 200 000 руб. 4 Региональный представитель Владивосток от 150 000 руб. 5 Руководитель транспортной компании Владивосток от 150 000 руб. 6 Управляющий отдела продаж Владивосток от 140 000 руб. 7 Старший механик Владивосток до 150 000 руб. 8 Директор магазина Владивосток от 102 000 руб. 9 Ведущий программист 1C Владивосток от 100 000 руб. 10 Региональный инженер по продажам Владивосток от 100 000 руб.

В Находке самой дорогой вакансией стала должность электросварщика ручной сварки с зарплатой от 60-90 тысяч руб.; в Уссурийске с зарплатой от 52 000 должность управляющего банковскими офисами; в Дальнереченске машинист копра от 50 000 рублей. Вакансии торговый представитель с зарплатой от 45 000 руб. в Арсеньеве и торговый представитель в Большом Камне от 30 000 до 40 000 рублей. Супервайзер отдела продаж с окладом в 50 000 в Лесозаводске; торговый представитель с зарплатой до 42 000 руб. в Дальнегорске. В Фокино самой высокооплачиваемой стала должность кредитного менеджера с зарплатой от 30 000 руб.; в Партизанске вакансия на должность торгового представителя от 30 – 50 тыс. рублей. От 20 – 45 тыс. рублей предлагают в Спасске-Дальнем администратору по обработке заказов в сфере образовательных услуг, важно отметить, что данная вакансия доступна для соискателей с инвалидностью.

№ Позиция Город Уровень предлагаемой зарплаты 1 Электросварщик ручной сварки Находка от 60 000 до 90 000 руб. 2 Управляющий банковскими офисами Уссурийск от 52 000 руб. 3 Машинист копра Дальнереченск от 50 000 руб. 4 Торговый представитель Арсеньев от 45 000 руб. 5 Торговый представитель Большой Камень от 30 000 до 40 000 руб. 6 Супервайзер отдела продаж Лесозаводск от 50 000 до 50 000 руб. 7 Торговый представитель Дальнегорск до 42 000 руб. 8 Кредитный менеджер Фокино от 30 000 руб. 9 Торговый представитель Партизанск от 30 000 до 50 000 руб. 10 Администратор по обработке заказов в сфере образовательных услуг Спасск-Дальний от 20 000 до 45 000 руб.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.