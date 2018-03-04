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Власти готовятся устроить на торговцев цветами предпраздничную облаву
04 Марта 2018, 17:31 | Приморье
На 8 марта купить цветы можно будет только в специально отведенных местах
Как сообщает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае, накануне праздника 8-е марта участились продажи цветочной продукции в неустановленных местах, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
«Для торговли цветочной продукцией с 1 по 10 марта во Владивостоке определены дополнительные места», – отметили специалисты.
С адресами дополнительных мест продажи цветов можно ознакомиться здесь.
Напомним, за торговлю в неустановленных местах без регистрации или без специального разрешения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.
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