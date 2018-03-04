Власти готовятся устроить на торговцев цветами предпраздничную облаву

На 8 марта купить цветы можно будет только в специально отведенных местах

Как сообщает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае, накануне праздника 8-е марта участились продажи цветочной продукции в неустановленных местах, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

«Для торговли цветочной продукцией с 1 по 10 марта во Владивостоке определены дополнительные места», – отметили специалисты.

С адресами дополнительных мест продажи цветов можно ознакомиться здесь.

Напомним, за торговлю в неустановленных местах без регистрации или без специального разрешения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.