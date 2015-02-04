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Все больше магазинов Находки соглашаются торговать по ценам производителей
Вопросы обеспечения жителей Находки продовольственными товарами первой необходимости являются приоритетным направлением деятельности администрации, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
В городе растет сеть магазинов социальной направленности, проходят акции реализации продуктов по ценам производителей.
Администрация Находки проводит планомерную работу по импортозамещению и продвижению на продовольственный рынок продукции местных производителей. Как сообщила начальник отдела торговли, общественного питания и бытового обслуживания Татьяна ЗУБКОВА, с сегодняшнего дня в одном из крупнейших супермаркетов города можно приобрести товары по социальным ценам.
Более 100 наименований молочных, мясных, колбасных и хлебобулочных изделий в магазине «5+» на проспекте Мира отмечены желтыми ценниками. Особая маркировка выделяет продукцию компаний «Ратимир», «ГринАгро» и хлеб собственного изготовления, которые предложены покупателям вовсе без торговой наценки, т.е. по ценам производителя. Кроме того, белыми указателями с эмблемой акции отмечены основные группы социально-значимых товаров, надбавка на которые установлена на уровне 13 проц. В данную категорию вошли сыр, молоко, консервированные овощи, замороженные горбуша и цыплята, сообщает газета «Золотой Рог».
Заметим, что сегодня горожане могут приобрести продукты питания с минимальной надбавкой в 25 магазинах, шести отделах, а также 14 павильонах и киосках, расположенных в различных районах города. На отдельные позиции продуктов первой необходимости предприниматели удерживают торговую надбавку меньше рекомендованного уровня – 3 проц. Список объектов социальной направленности с адресами, режимом работы, ассортиментом и применяемой политикой ценообразования размещен на официальном сайте администрации города.
В целом, в магазинах города представлен широкий ассортимент продукции местных предприятий пищевой промышленности: производственного кооператива «Хлебокомбинат Находкинский», ОАО «Мясокомбинат Находкинский», ОАО «КВЭН», ООО «Тихий океан», ООО «Рыбацкий путь», ООО «Находкаморепродукт». Отметим, что в Находке растет сеть фирменных магазинов компаний-производителей. Только за 2014 год администраций Находки рассмотрено 14 пакетов документов на размещение в городских микрорайонах павильонов ОАО «Мясокомбинат Находкинский». Четыре фирменные торговые точки уже открыты, еще шесть планируют распахнуть двери для горожан в 2015 году.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото РИА PrimaMedia.
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