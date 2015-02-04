www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.1 р. 100 JPY: 55.93 р.
EUR: 72.85 р. 10 CNY: 93.15 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Экономика
Распечатать

Все больше магазинов Находки соглашаются торговать по ценам производителей

04 Февраля 2015, 15:02 | Приморье

Вопросы обеспечения жителей Находки продовольственными товарами первой необходимости являются приоритетным направлением деятельности администрации, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

В городе растет сеть магазинов социальной направленности, проходят акции реализации продуктов по ценам производителей.

Администрация Находки проводит планомерную работу по импортозамещению и продвижению на продовольственный рынок продукции местных производителей. Как сообщила начальник отдела торговли, общественного питания и бытового обслуживания Татьяна ЗУБКОВА, с сегодняшнего дня в одном из крупнейших супермаркетов города можно приобрести товары по социальным ценам.

Более 100 наименований молочных, мясных, колбасных и хлебобулочных изделий в магазине «5+» на проспекте Мира отмечены желтыми ценниками. Особая маркировка выделяет продукцию компаний «Ратимир», «ГринАгро» и хлеб собственного изготовления, которые предложены покупателям вовсе без торговой наценки, т.е. по ценам производителя. Кроме того, белыми указателями с эмблемой акции отмечены основные группы социально-значимых товаров, надбавка на которые установлена на уровне 13 проц. В данную категорию вошли сыр, молоко, консервированные овощи, замороженные горбуша и цыплята, сообщает газета «Золотой Рог».

Заметим, что сегодня горожане могут приобрести продукты питания с минимальной надбавкой в 25 магазинах, шести отделах, а также 14 павильонах и киосках, расположенных в различных районах города. На отдельные позиции продуктов первой необходимости предприниматели удерживают торговую надбавку меньше рекомендованного уровня – 3 проц. Список объектов социальной направленности с адресами, режимом работы, ассортиментом и применяемой политикой ценообразования размещен на официальном сайте администрации города.

В целом, в магазинах города представлен широкий ассортимент продукции местных предприятий пищевой промышленности: производственного кооператива «Хлебокомбинат Находкинский», ОАО «Мясокомбинат Находкинский», ОАО «КВЭН», ООО «Тихий океан», ООО «Рыбацкий путь», ООО «Находкаморепродукт». Отметим, что в Находке растет сеть фирменных магазинов компаний-производителей. Только за 2014 год администраций Находки рассмотрено 14 пакетов документов на размещение в городских микрорайонах павильонов ОАО «Мясокомбинат Находкинский». Четыре фирменные торговые точки уже открыты, еще шесть планируют распахнуть двери для горожан в 2015 году.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

Фото РИА PrimaMedia.

Автор:
Теги: социальный магазин  наценки  торговля 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru