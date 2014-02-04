В Приморье аренда жилья может подорожать

10 декабря прошлого года первый вице-губернатор Приморья Александр КОСТЕНКО призвал налоговиков и глав муниципалитетов обратить внимание на огромный черный рынок квартирной аренды, который процветает в Приморском крае, уводя из краевой и муниципальной казны миллиарды рублей в виде налогов. Емкость этого рынка составляет около 60 млрд рублей в год. Получить налоги с такого оборота очень заманчиво, а попутно «уменьшить страдания порядочных бизнесменов», которые работают на этом же рынке аренды жилья и аккуратно платят положенные налоги.

Спрашивается: хорошо ли будет арендатору после того, как его поставят перед фактом, что ему теперь надо платить на 13% больше, чем прежде, или - всего на 6%?! То есть Минрегион РФ совсем недавно выступил с инициативой облагать арендодателей жилья налогом на уровне, принятом для индивидуального предпринимательства.

И это уже к тем повышениям ставок аренды, которые последовали за недавним ростом тарифов на коммунальные платежи, и в преддверии появляющегося в этом году нового платежа «за капремонт».

Интересен такой нюанс: юридическое лицо, занимающееся сдачей жилья в аренду, платит налог с «очищенного от расходов» дохода. А физическое лицо, или собственник сдающихся дома, квартиры, «угла», дачи и т.д., - с суммы, в которую входят и коммунальные платежи,и налог на собственность, и текущий ремонт, и амортизация объекта. Сюда же можно причислить и потери, связанные с выходом из строя мебели и бытового оборудования в сдаваемом жилье, замены замков, различные хлопоты, которые доставляют временные жильцы, и проч.

Как рассказала зам. начальника отдела налогообложения имущества и доходов физических лиц Управления Федеральной налоговой службы по Приморскому краю Марина КУЗЬМИНА, частное лицо должно платить налог исключительно с той суммы, которую из рук в руки получает от арендатора. Хочешь иначе - регистрируйся как ИП.

В «массы» владивостокских арендодателей брошен клич до 30 апреля заполнять налоговые декларации со своих доходов от сдачи квартир в найм.

Интересен передовой опыт Москвы, которая первой два года назад вступила в борьбу с черным рынком квартирной аренды. Из примерно 200 тыс. выявленных с помощью облав, сигналов бдительных граждан и прочих мероприятий арендодателей (предполагается, что их много больше) заставить платить налог пока что удалось лишь около 20 тыс. москвичей-арендодателей, или 10%. Аналитики рынка предполагают, что в лучшем случае в белый рынок удастся вывести до 30% арендуемых московских квартир. Вероятно, на периферии эти шансы и того меньше, потому что выше круговая порука арендодателей, арендаторов и соседей, которые солидарны в едином порыве «обмануть государство».

Если есть возможность не платить налог, то арендодатель будет эту возможность использовать. Например, какая может быть арендная плата с родственников, с добрых знакомых? Опять же казус: не брать же арендную плату с члена семьи, который не имеет доли в объекте жилья!

Очень очевидно, что в договоре аренды будут прописываться одни суммы, а платить арендатор будет совсем другие (аналогично зарплате мигрантов). Например, в договоре - за однушку где-нибудь на 3-й Рабочей - 9 тыс. рублей, а реально - 18-20 тыс. Или к каждому арендодателю поставить по милиционеру?

К сожалению, со стороны государства пока нет четкого закона об аренде жилья, в котором участникам рынка были бы прописаны все т.н. «белые правила игры». Наверное, есть резон, чтобы тот же самый Минрегион, который поквартально прописывает «рыночную цену квадратного метра жилья» по всем регионам страны, определился и с региональными нормами по рыночным арендным платежам за жилье. Скажем, если арендодатель демпингует на рынке, то он все равно должен будет заплатить налог с конкретной суммы. А превышает «норму» - так и в бюджет должно поступить побольше. Вероятно, сдача жилья по ставкам социальной аренды и ниже оправдывает освобождение от налога.

Трудно представить, каких средств, усилий и крови потребует превращение «черного» рынка аренды жилья в «белый». Наверное, это сопоставимо с «обелением» нелегального рынка интимуслуг, от которых в наши бюджеты сегодня вообще не поступает ни копейки. Притом что оборот этого рынка вполне сопоставим с оборотом от аренды квартир.

Анализ информации по борьбе с черным рынком аренды жилья вызывает подозрения, что она инициирована структурами, заинтересованными в серьезном росте ставок арендной платы. Так, выкладки аналитиков показывают, что арендовать жилье в Москве сегодня примерно в два раза выгоднее, чем приобретать жилье в собственность. Аналогичные расчеты по Владивостоку показывают и здесь определенные преимущества аренды. Естественно, чтобы «подогреть» строительство в регионе нового жилья, логично делать определенную ставку на арендаторов, желающих улучшать свои условия жизни. Повышение арендной платы на жилье - это серьезный «кнут», чтобы они «хорошо подумали».

Специалисты московской компании «Инком-Недвижимость» предполагают, что в столице аренда жилья в 2014 году подорожает еще на 5-10%, примерно как и в минувшем году. Притом что спрос на рынке может остаться на прежнем уровне. И как один из факторов повышения ставок - частичный переход «в белую экономику».

Пожалуй, аналогично будет дорожать и рынок аренды жилья во Владивостоке.

На мой взгляд, на Дальнем Востоке, где сегодня вводится льготный режим для внешних инвесторов, вообще стоит находить «внутренние резервы». Например, освобождая от налогов арендодателей жилья, за исключением тех, кто на этом рынке оперирует, скажем, площадями более 100 кв. метров. Не стоит гнаться за пирровой победой в попытках собрать «арендные налоги». Приморские знатоки этого рынка уверены, что чиновники, идущие за этими налогами, вряд ли получат награду.

В целом надо понимать, что на сегодня аренда жилья - это тот социальный «народный» механизм, который позволяет сглаживать последствия рыночной рокировки трудовых ресурсов в рамках всей страны. Есть нищие арендодатели, которые жертвуют своим комфортом и спокойствием, предлагая в аренду свои единственные в собственности квадраты, переезжая, например, на теплый сезон на садовые участки.

Но самое, конечно, парадоксальное - это реальный результат, который будет в том, что из хороших соображений арендные платежи будут повышены. Их рост вроде бы должен дать в бюджет дополнительные миллиарды, а в социальном плане - очередной провал.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.