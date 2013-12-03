В Приморском крае определены победители конкурса проектов жилых домов

В Приморском крае завершился конкурс проектов жилых домов. Народное голосование проводилось на сайте администрации Приморского края с июля. Из 16 номинантов жители края выбрали двух победителей.

В номинации «Малоэтажные индивидуальные жилые дома» наибольшее количество голосов – у авторского коллектива ООО АПК «Идеальный город» проект № 110997 – 732 голоса, сообщили ZRPRESS.RU в пресс-службе администрации края.

В номинации «Жилые дома блокированного типа» наибольшее количество голосов набрал Авторский коллектив ОАО «Приморгражданпроект» и ООО «Канадские каркасные крыши» проект № 683594 (14) – 176 голосов.

Напомним, проекты-победители будут бесплатно предоставляться жителям Приморья, вошедшим в перечень льготных категорий закона «О бесплатном предоставлении земли в целях жилищного строительства».

Конкурс на лучший проект индивидуального жилого дома был объявлен по инициативе Губернатора Приморского края Владимира Миклушевского.

Все результаты народного голосования можно посмотреть здесь (http://primorsky.ru/information/doma.php).

ZRPRESS.RU, Владивосток.