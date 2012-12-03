Вице-губернатор Приморья Сергей Сидоренко: "Урожай поздних зерновых культур не погибнет"

ПРИМОРЬЕ, 3 декабря, ZRPRESS. Главные для Приморья сельскохозяйственные культуры: соя, кукуруза и рис не уйдут под снег. В последние две недели, в связи с неблагоприятными погодными условиями, приморские крестьяне вели настоящую битву за урожай. Об этом в Законодательном Собрании на традиционной депутатской планерке рассказал вице-губернатор Сергей Сидоренко.

"Хозяйства начали уборку, когда землю уже сковали морозы, - сообщил Сергей Сидоренко. - Зерновые культуры убираются в круглосуточном режиме. Комбайны практически не глушатся. За последние дни удалось убрать около 73 % сои, 70 % риса и несколько меньше – кукурузы. Кстати, сейчас в полях находятся около 500 комбайнов".

По словам Сергея Сидоренко, в некоторых северных районах края из-за холодов и снега вынуждены были прекратить уборку. Так, в Дальнереченском районе и под Лесозаводском снежный покров достигает 10-15 сантиметров. В связи с этим, есть некоторые потери урожая.

Тем не менее вице-губернатор считает, что в целом по краю соя, кукуруза и рис будут собраны на 80 % площадей. "Учитывая, что в нынешнем году цена на эти культуры на 20-25 процентов выше, чем в прошлом году, можно констатировать, что экономически хозяйства не слишком пострадают, - сообщил Сергей Сидоренко. – Такая ситуация сложилась не только в Приморье. Как известно, около 130 тысяч гектаров поздних зерновых культур не убрали в Амурской области, около 30 тысяч гектаров – в Еврейской автономной области. Около 30 тысяч гектаров не будут убраны и у нас". По словам вице-губернатора, в этом году недобор по зерновым культурам составит около 35-40 тысяч тонн (8 процентов к уровню прошлого года).

Сергей Сидоренко отметил, в целом урожайность кукурузы довольно высока. Несмотря на сложности уборочной компании, было собрано с полей около 35 тысяч тонн этой культуры. Планируется собрать еще около 70 тысяч тонн. "Это вдвое больше, чем в прошлом году", - отметил вице-губернатор.

Впервые за много лет в Приморье стали наращивать производство молока. Его надоили на 7,5 % больше, чем в прошлом году.

Производство мяса в этом году выросло на 10-11 процентов по сравнению с прошлым годом. "Наибольший прирост дает производство свинины", - отметил Сергей Сидоренко.

Доклад о состоянии сельского хозяйства в Приморье вызвал множество вопросов у депутатов краевого парламента. Сергей Сидоренко рассказал народным избранникам о перспективах агропромышленного комплекса края. Планируется, что в следующем году сельское хозяйство получит очень серьезную финансовую поддержку. Согласно краевому бюджету, на агропромышленный комплекс будет выделено на 700 миллионов рублей больше, чем в нынешнем году. Вместе с федеральной составляющей по госпрограммам объем финансовой поддержки отрасли возрастет более чем в 2 раза.

Около 930 миллионов рублей предполагается выделить на техническую и технологическую модернизацию сельского хозяйства Приморья. Это в разы больше, чем прежде.

На поддержку растениеводства предполагается выделить около 120 миллионов рублей. На мелиорацию – около 200 миллионов рублей. Новым направлением в развитии агропромышленного комплекса станут малые формы хозяйствования: личные подсобные хозяйства, крестьянско-фермерские хозяйства, садоводы и огородники.

Как сообщил вице-губернатор, в Михайловском районе будет создан агропарк. "Он должен стать основной продовольственной площадкой не только Приморского края, но и Дальнего Востока, - отметил Сергей Сидоренко. – Там будет осуществляться оборот продовольствия, его хранение, глубокая переработка, отгрузка крупными и мелкими партиями. Агропарк будет похож на оптовый продовольственный рынок, но только в глобальных масштабах".

Кроме того, в Приморье планируется построить завод по переработке овощей. Это предприятие будет заниматься современным консервированием сельхозпродукции.

В следующем году получит поддержку и тепличные производства. Планируется ввод новых теплиц, которые при своей максимальной энергоемкости в 2-3 раза повысят урожайность сельхозпродукции.

Председатель Законодательного Собрания Виктор Горчаков попросил вице-губернатора Приморского края рассказать о ситуации, которая сложилась с закупкой крупного рогатого скота. "Из 1200 коров, которые мы привезли в Приморье из-за границы, около 400 отелились, - отметил Сергей Сидоренко. – При этом они дают хороший надой. Мы будем завозить крупный рогатый скот и в следующем году. Реальная потребность завоза – около 2-х тысяч голов".

Спикер приморского парламента Виктор Горчаков обеспокоен тем, как складывается ситуация с землями, которые прежде принадлежали министерству обороны, а теперь переданы в распоряжение краевых властей. "Часть земель Шкотовского, Михайловского и Ханкайского районов представляют интерес для сельхозпроизводства", - сообщил Сергей Сидоренко.

Председатель комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного Собрания Константин Межонов поинтересовался, насколько конкурентоспособной будет продукция, производимая в новых тепличных комплексах. Сможет ли она по своей стоимости конкурировать с китайскими овощами? "Насколько она будет конкурентоспособной по цене, сказать не могу. Но то, что продукция будет экологически безопасной и востребованной на внутреннем рынке, в этом я не сомневаюсь", - подчеркнул Сергей Сидоренко.

Депутат Юрий Корнеев задал вопрос о том, насколько овощи и фрукты, экспортируемые в Приморье из-за рубежа, экологически безопасны. Поступают ли в край генномодифицированные продукты питания? "В связи с этим, нам нужно активнее вести компанию под лозунгом: "Покупай приморское!" Потребление продуктов, выращенных в крае, защитит от ГМО", - сообщил Сергей Сидоренко.