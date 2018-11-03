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Олег Кожемяко пообещал продолжать работу по снижению цен на рыбу в регионе

03 Ноября 2018, 14:56 | Приморье

Врио главы Приморья рассказал, что на него в ФАС уже поступила жалоба от московского рыбного лобби

Как сообщил врио главы региона Олег Кожемяко работа по снижению цен на рыбу в Приморье будет продолжена, а критика и жалобы в Федеральную антимонопольную службу его не пугают.

Врио главы Приморья Олег Кожемяко во время совместного телевизионного проекта ГТРК "Владивосток" и Общественного телевидения Приморья "Прямой разговор" заявил, что намерен продолжать работу по снижению цен на рыбу в регионе. Он также рассказал, что Ассоциация добытчиков минтая направила в Федеральную антимонопольную службу жалобу на действия властей Приморского края.

По словам Олега Кожемяко, жалоба последовала после прозвучавшей на Конгрессе рыбаков 4 октября критики Ассоциации добытчиков минтая, что та не способствует снижению цен на внутреннем рынке. Как отметил Олег Кожемяко: «Не успели мы сделать это заявление, Ассоциация добытчиков минтая уже направила на меня жалобу в ФАС. О том, что я нарушаю правила антимонопольные и заставляю снижать цены на рыбу. Мы ждем сейчас реакцию федеральной антимонопольной службы. Но в любом случае эту работу будем продолжать».

Ранее сообщалось, что в пятницу, 2 ноября, в Приморье стартовала бессрочная программа обеспечения населения региона доступной рыбопродукцией "Приморская рыба".

Соглашением установлена предельная цена на 7 видов рыбы и рыбопродукции. Так, стоимость горбуши неразделанной со 2 ноября не должна превышать 110 рублей за килограмм, наваги – 45 рублей, сельдь – 49 рублей за кило. Минтай - 75 рублей, камбала неразделанная 95 рублей, кальмар тушка 130 рублей, рыбные консервы - скумбрия натуральная (245 гр) – 55,95 рублей сардина (иваси) натуральная (245 гр) – 54,75 рублей. Перечень может быть расширен сезонными видами рыб. На прилавках торговых сетей Владивостока уже лежит продукция под брендом "Приморская рыба" с такими ценами. "Приморскую рыбу" жители региона теперь могут приобрести в супермаркетах "РЕМИ", "Самбери", "Фреш 25", "ОК", "Парус", "Мой Март" и "Рыбный островок".

ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: Со стороны рыбаков соглашение о бессрочных поставках в торговые сети края оговоренной доли от уловов "программных" видов рыбы по себестоимости подписали Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья, компания НБАМР, ДВ-филиал "Русской рыбопромышленной компании", ГК "Доброфлот", ПБТФ, рыболовецкий колхоз "Тихий океан", "НОРЕБО РУ", рыбопромышленная компания "БЕТАРК", "Витязь-Авто", "Тымлатский рыбокомбинат", "Озерновский рыбоконсервный завод", рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

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Теги: лобби  отрасль  кожемяко  конгресс  Ассоциация  выборы 



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