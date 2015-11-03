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Всероссийская сельскохозяйственная перепись пройдет в Приморье с 1 июля по 15 августа 2016 года
От чего зависит эффективность принимаемых государственных решений в любой отрасли? От того, насколько тщательно проанализирована текущая ситуация, а для этого она должна быть представлена максимально правдиво и точно. Вот и Министерство сельского хозяйства, перед тем как начать формировать действенные меры поддержки игроков этого сектора, должно получить четкую и ясную картину состояния отрасли. На это направлена Всероссийская сельскохозяйственная перепись (ВСХП), что пройдет в Приморье, как и по всей России, с 1 июля по 15 августа 2016 года. Ее лозунг «Село в порядке – страна в достатке». О том, как готовится край к этой переписи, с какими трудностями столкнулись приморские статистики, «ЗР» рассказала заместитель руководителя Приморскстата Елена ФИЛОНОВА, недавно вернувшаяся с Всероссийского совещания Росстата по вопросам подготовки к проведению этого обследования.
- В Приморье, по предварительным данным, будет обследовано 536 сельскохозяйственных организаций, 1676 фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, около 119 тысяч личных подсобных хозяйств в сельской местности, более 121 тысяч личных подсобных хозяйств населения городских округов, а также свыше 1,8 тысяч садоводческих и дачных некоммерческих объединений. В результате мы получим достоверную информацию о структуре сельского хозяйства края, его ресурсном потенциале, условиях сельскохозяйственной деятельности, масштабах посевных площадей и других категорий земель, используемых в сельхозпроизводстве, и т.д.
Подготовка к этому масштабному обследованию уже началась и идет полным ходом. Сформирована и работает краевая комиссия по подготовке и проведению ВСХП-2016 года. Без проблем не обходится. В частности, мы столкнулись с трудностями при составлении списков объектов переписи, т.к. федеральные органы не всегда с готовностью предоставляют необходимую информацию. В результате регистраторы при предварительном обходе респондентов частично пошли по несуществующим адресам. На заседании краевой комиссии по подготовке к ВСХП мы уже обсудили этот вопрос, Управлению почтовой связи Приморского края предложено рассмотреть возможность предоставления в адрес Приморскстата информации о дислокации улиц в электронном виде, а главам муниципальных образований - привести состояние аншлагов жилых домов в надлежащее состояние. Кроме того, органы исполнительной власти должны позаботиться об охраняемых помещениях, пригодных для обучения и работы переписчиков, хранения переписных листов, а также предоставить транспортные средства и услуги связи.
Вопросы взаимодействия территориальных органов Росстата, прочих ведомств и органов исполнительной власти, а также особенности финансового и методологического обеспечения сельхозпереписи и аспекты ведения информационно-разъяснительной работы обсуждались и на внутриведомственном совещании в Москве, которое провел зам. руководителя Росстата Константин ЛАЙКАМ для представителей органов статистики 85 субъектов России.
«Сельское хозяйство – очень благодарный объект статнаблюдений, отзывчивый на государственную поддержку, - справедливо заметил присутствовавший на совещании помощник заместителя председателя комитета Госдумы Федерального Собрания РФ по аграрным вопросам, академик, один из авторов программы ВСХП-2006 Сергей СОРОКОУМОВ. - Так, по результатам предыдущей сельхозпереписи удалось принять ряд важных мер господдержки аграрного сектора. Кроме того, высокодоходные личные подсобные хозяйства стали переходить в категорию крестьянско-фермерских хозяйств. Банки стали обращать внимание на фермеров, разработав для их владельцев отдельные программы кредитования. Результаты предстоящей переписи, уверен, сыграют не менее значительную роль, тем более что получаемые данные уникальны, их невозможно достать другими способами».
Заместитель председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по аграрным вопросам Надежда ШКОЛКИНА, также присутствовавшая на совещании, назвала сельское хозяйство драйвером всей российской экономики. Станет ли оно им на самом деле, зависит в т.ч. от того, насколько успешно пройдет Всероссийская сельскохозяйственная перепись в каждом российском субъекте. Полученные с ее помощью сведения помогут скорректировать государственную аграрную политику в масштабах всей страны и определить на годы вперед эффективные формы организации и направления сельскохозяйственной деятельности в т.ч. на местном, краевом уровне.
Татьяна ОРЛОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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