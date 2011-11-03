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Приморье может обеспечить себя рисом и морковкой
540 миллионов рублей выделено Приморскому краю на развитие сельского хозяйства по программе софинансирования.
На данный момент эта сумма использована лишь на 50 %, такие данные озвучила на совещании по вопросу развития Приморья министр сельского хозяйства России Елена Скрынник.
В Приморском крае необходимо делать упор на развитие мясомолочного производства. В планах создать на территории субъекта 2 животноводческих комплекса. Одновременно с этим необходимо работать над развитием социальной инфраструктуры и строительством жилья в сельской местности. Такие задачи поставил первый вице-премьер России Игорь Шувалов перед краевыми властями.
- Климатические условия Приморья, наличие свободных земель, на которых можно и нужно выращивать собственные продукты питания способствуют благоприятному ведению сельского хозяйства. В Приморском крае девственно чистая природа, - отметил Игорь Шувалов. - Край способен обеспечивать своих жителей картофелем, морковью, рисом. Необходимо выращивать еще больше и экспортировать зерно в Азиатско-Тихоокеанский регион.
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