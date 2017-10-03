Туристам предлагают исследовать пещеры Приморского края…

Благодаря госпрограмме «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 годы» все больше туристических маршрутов предлагается гостям и жителям края. Одним из основных направлений, пользующихся особой популярностью среди иностранных и российских путешественников выступает экологический туризм.

Познакомиться с природным разнообразием Приморского края хотят не только гости, но и жители края. Один из увлекательных и при этом экстремальных способов знакомства с красотами региона - прогулка по многочисленным пещерам Приморья. Каждая из них предлагает туристам подземные системы, состоящие из уникальных каменных галерей.

Для любителей необычных ощущений, туристические компании Приморья предлагают туры выходного дня в пещеры «Белый Дворец» и «Кабарга». Они находятся на горе Константинопольской Партизанского хребта. Пещера «Белый дворец» получила свое название, благодаря известняковым сводам, которые загадочно переливаются в лучах фонариков путешественников. Другая пещера Партизанского хребта Кабарга обнаружена в 1968 г. В пещере имеются натечные коры и мелкие сталактиты, а зимой в ней образуются многочисленные ледяные кристаллы.

Еще одной подземной жемчужиной Партизанского района является пещера «Приморский Великан». Ее длина составляет 540 м, а глубина – 93 м. Пещера заложена в массивных рифогенных известняках верхнепермского возраста, слагающих гору Константинополь, расположенную в верховьях реки Левой Алексеевки. Пещера открыта в 1949 году местным охотником, а в 1952 году впервые исследована. Основную ее часть образует расширенная выщелачиванием тектоническая расселина, протяженность 90 м. Дно расселины покрыто глыбами, а в верхней части образуются галереи со сводчатыми потолками. Посетители пещеры могут также наблюдать каскад вертикальных колодцев, заканчивающихся глиняными пробками или завалами.

Недалеко от пещеры Великан расположен поселок Сергеевка, где каждый год производятся раскопки. Туристы могут ознакомиться с музеем, который организовали своими силами ученики местной школы. В нем размещены экспонаты, найденные на территории поселения. Гости музея смогут узнать много интересного об истории края и ознакомиться с уникальными экспозициями.

…и пройти тайными тропами партии

Помимо природных пещерных образований Владивосток может предложить туристам огромное разнообразие подземных сооружений, которые в советское время активно использовались. Штатскому на эти объекты, конечно же, доступа не было, но сейчас каменные лабиринты могут стать объектом исследования туристов. Одной из таких экскурсий, которые позволяют путешественникам окунуться в тайны подземелий, является маршрут, проходящий на территории подземных убежищ системы эвакуации для высших чинов Приморского Крайкома ВКП(Б) и убежища НКВД по Приморскому краю, построенные в сопке Почтовой.

Данная подземная система строилась предположительно в 1939-1942 гг. в самом центре города, неподалеку от здания Крайкома ВКП(б) и штаба ТОФ. Протяженность ее тоннелей – около 1,5 км, а общая площадь объекта составляет более 3000 кв. м. Предполагалось, что сотрудники Крайкома могли в любой момент спуститься по винтовой лестнице и занять места в запасных рабочих кабинетах, вырытых вручную в скальной породе. Подземный объект, простоявший на боевом дежурстве до 2000 г., полностью автономен и даже был способен работать после атомного удара по Владивостоку.

В настоящее время система подземелий полностью заброшена, ее состояние поддерживается клубами активистов, которые своими силами стараются облагородить объект показа и сделать его максимально безопасным для туристов. Ближайшие подземные объекты аналогичного правительственного уровня, доступные для посещения туристам – музеи в бункерах Сталина в Самаре и Москве, что делает объект Приморского Крайкома еще более уникальным. Экскурсия по подземельям длится в среднем три часа. По желанию туристов она может быть сокращена.

В подземельях необходимо неукоснительно следовать всем рекомендациям руководителя группы, поскольку прогулка может быть травмоопасной. Каждый участник группы получает от экскурсовода фонарь, поэтому во время движения в подземных сооружениях туристы должны постоянно контролировать состояние пола, стен и потолка впереди себя, предварительно осветив путь и убедившись в отсутствии опасностей (провалов, скользких и затопленных мест, торчащей арматуры, конструкций, электротехнических устройств, открытых люков, завалов). Также путешественникам настоятельно рекомендуется подобрать соответствующую нескользящую обувь с хорошим протектором подошвы, а также удобную одежду.

Наталья КОМИССАРОВА, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото автора.

К фото: Красоту пещеры поймет только побывавший в ней.