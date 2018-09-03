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Китайцы добрались до рыбных запасов озера Ханка
Бизнесмен из Поднебесной стал основным владельцем нового рыбокомбината в Приморье
У китайского бизнеса дошли руки до российской части озера Ханка, известного своими рыбными запасами. Как стало известно Деловой газете «Золотой Рог», китайский предприниматель Чжан ЦЗИГО выступил основным инвестором строительства рыбоперерабатывающего комплекса в селе Камень-Рыболов Ханкайского района в рамках режима Свободного порта Владивосток (СПВ).
По данным Минвостокразвития, стоимость проекта составит 515,5 млн рублей, ввод завода в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2021 года.
Мощность завода составит 150 тонн сырья в сутки. Комплекс будет специализироваться на производстве мороженой, консервной и копченой продукции, выпускать снеки, пресервы и рыбные муку и жир. Среди перерабатываемых видов водных биологических ресурсов будут присутствовать верхогляд, сазан, речные моллюски, а также кальмар, краб и лососевые породы рыб.
Сбывать готовые продукты планируется на Дальнем Востоке, в Северо-Кавказском федеральном округе, Московской области, Китае и других странах Азиатско-Тихоокеанского региона.
Партнером китайского предпринимателя выступает гендиректор ООО «Конкорд ПК» Виталий ШИРОКОВ, параллельно возглавляющий компанию «Вита-Интернейшнл Групп» (Владивосток).
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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