"Деловая Россия" проанализировала основные проблемы торговли в Приморском крае

Эксперты «Деловой России» в Приморском крае провели анализ ситуации в сфере торговли и на потребительском рынке региона. Как отметил руководитель Приморского регионального отделения «Деловой России», эксперт ОНФ Алексей Тимченко, в настоящее время на рынке сталкиваются две противоречивые тенденции: с одной стороны, сфера торговли подвержена негативному влиянию экономического кризиса и падению оборота, с другой – граждане жалуются на подорожание многих товарных категорий, в том числе продуктов питания и других товаров массового потребления.

«На сегодняшний день наши эксперты провели анализ ключевых тенденций, характерных для данной сферы бизнеса и предпринимательства и отмечают ряд проблем, в решении которых необходимо содействие властей. Мы отслеживаем ситуацию на потребительском рынке, в том числе ведем мониторинг цен в отдельных сегментах. Могу сказать, что сегодня на ситуацию на рынке влияет сразу несколько факторов – высокий курс иностранных валют, работа посредников, которые находятся между производителями и торговыми сетями, а также недавнее удорожание коммунальных услуг и накладных расходов, стоимости топлива, уменьшение рыночного курса рубля в последнее время. По нашим данным, усиливаются проблемы несвоевременных расчетов за поступающий товар в некоторых торговых сетях, даже крупных, что также может вызвать подорожание цен на таких торговых площадках с целью увеличения выручки и решения текущих проблем. Основные пути решения проблемы – минимизация «цепочек» посредников, а также грамотный менеджмент конкретной торговой точки – ведь если берется на реализацию «ходовой» товар, то его оборот происходит быстро, а значит, коммерсанты не заинтересованы в увеличении цен. Есть, безусловно, и фактор сезонности, когда в определенное время года цены на товарные категории колеблются в плюс или в минус.

Также есть «стратегические» виды продуктов – консервы, крупы, и так далее, цены на которые многие торговые сети держат на высоком уровне так как на них есть устойчивый спрос. В таких условиях власти должны отслеживать ситуацию и стимулировать местных производителей, в особенности тех, кто производит социальные или «стратегические» продукты, а для торговых сетей, держащих низкие цены и закупающих товары местных производителей, создавать определенные преференции. Сами же торговые компании должны стремиться повысить товарооборот за счет снижения цен, а не гнаться за прибылью исключительно за счет повышения цен Тем самым будет создаваться как благоприятная конъюнктура в торговле, так и развиваться производство» - отметил Алексей Тимченко.

Также эксперты «Деловой России» отмечают, что развитие торговых сетей способствует развитию собственных пищевых производств, что также приводит к появлению новых рабочих мест как позитивному тренду в экономике.

Как отметили в Приморском региональном отделении «Деловой России», на сегодняшний день сфера торговли – это как раз тот сегмент российского бизнеса, который выполняет две важнейшие функции – создание новых рабочих мест, а также вовлечение малого и среднего бизнеса (МСБ) в деловую активность, поскольку в других секторах экономики доля предприятий МСБ существенно ниже. Также в условиях, пока в стране и регионе нет серьезного роста промышленного производства, торговля входит в пятерку доминирующих секторов экономики (наряду с финансовым сектором, строительством, образованием и рыблоловством), а также дает крупные налоговые отчисления в бюджет. Соответственно, развитие торговли – важнейшая задача в рамках развития экономики, что и отмечают «делороссы».

«На сегодняшний день важнейшими задачами является повышение производительности труда и культуры обслуживания в сфере торговли, рост предпринимательских инициатив в торговле, повышение степени конкуренции и снижение административных барьеров. Кроме того, немаловажным является решение инфраструктурных проблем – снижение энерготарифов и улучшение транспортной составляющей, так как данные статьи накладных расходов являются одними из самых существенных для торговых компаний сегодня. Актуальным для Приморья является и развитие полноценных торговых площадок в отдаленных муниципальных образованиях и малых городах» - отметил Алексей Тимченко.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.