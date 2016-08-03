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"Деловая Россия" проанализировала основные проблемы торговли в Приморском крае

03 Августа 2016, 14:09 | Приморье

Эксперты «Деловой России» в Приморском крае провели анализ ситуации в сфере торговли и на потребительском рынке региона. Как отметил руководитель Приморского регионального отделения «Деловой России», эксперт ОНФ Алексей Тимченко, в настоящее время на рынке сталкиваются две противоречивые тенденции: с одной стороны, сфера торговли подвержена негативному влиянию экономического кризиса и падению оборота, с другой – граждане жалуются на подорожание многих товарных категорий, в том числе продуктов питания и других товаров массового потребления.

«На сегодняшний день наши эксперты провели анализ ключевых тенденций, характерных для данной сферы бизнеса и предпринимательства и отмечают ряд проблем, в решении которых необходимо содействие властей. Мы отслеживаем ситуацию на потребительском рынке, в том числе ведем мониторинг цен в отдельных сегментах. Могу сказать, что сегодня на ситуацию на рынке влияет сразу несколько факторов – высокий курс иностранных валют, работа посредников, которые находятся между производителями и торговыми сетями, а также недавнее удорожание коммунальных услуг и накладных расходов, стоимости топлива, уменьшение рыночного курса рубля в последнее время. По нашим данным, усиливаются проблемы несвоевременных расчетов за поступающий товар в некоторых торговых сетях, даже крупных, что также может вызвать подорожание цен на таких торговых площадках с целью увеличения выручки и решения текущих проблем. Основные пути решения проблемы – минимизация «цепочек» посредников, а также грамотный менеджмент конкретной торговой точки – ведь если берется на реализацию «ходовой» товар, то его оборот происходит быстро, а значит, коммерсанты не заинтересованы в увеличении цен. Есть, безусловно, и фактор сезонности, когда в определенное время года цены на товарные категории колеблются в плюс или в минус.

Также есть «стратегические» виды продуктов – консервы, крупы, и так далее, цены на которые многие торговые сети держат на высоком уровне так как на них есть устойчивый спрос. В таких условиях власти должны отслеживать ситуацию и стимулировать местных производителей, в особенности тех, кто производит социальные или «стратегические» продукты, а для торговых сетей, держащих низкие цены и закупающих товары местных производителей, создавать определенные преференции. Сами же торговые компании должны стремиться повысить товарооборот за счет снижения цен, а не гнаться за прибылью исключительно за счет повышения цен Тем самым будет создаваться как благоприятная конъюнктура в торговле, так и развиваться производство» - отметил Алексей Тимченко.

Также эксперты «Деловой России» отмечают, что развитие торговых сетей способствует развитию собственных пищевых производств, что также приводит к появлению новых рабочих мест как позитивному тренду в экономике.

Как отметили в Приморском региональном отделении «Деловой России», на сегодняшний день сфера торговли – это как раз тот сегмент российского бизнеса, который выполняет две важнейшие функции – создание новых рабочих мест, а также вовлечение малого и среднего бизнеса (МСБ) в деловую активность, поскольку в других секторах экономики доля предприятий МСБ существенно ниже. Также в условиях, пока в стране и регионе нет серьезного роста промышленного производства, торговля входит в пятерку доминирующих секторов экономики (наряду с финансовым сектором, строительством, образованием и рыблоловством), а также дает крупные налоговые отчисления в бюджет. Соответственно, развитие торговли – важнейшая задача в рамках развития экономики, что и отмечают «делороссы».

 «На сегодняшний день важнейшими задачами является повышение производительности труда и культуры обслуживания в сфере торговли, рост предпринимательских инициатив в торговле, повышение степени конкуренции и снижение административных барьеров. Кроме того, немаловажным является решение инфраструктурных проблем – снижение энерготарифов и улучшение транспортной составляющей, так как данные статьи накладных расходов являются одними из самых существенных для торговых компаний сегодня. Актуальным для Приморья является и развитие полноценных торговых площадок в отдаленных муниципальных образованиях и малых городах» - отметил Алексей Тимченко.    

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: торговля  цены  продукты 



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Комментарии

  • Zorro15:26, 03.08.2016#

    Чем скорее что-то сделают, тем лучше. . . Доллар хоть растет, хотя падает - цены в торговых сетях только растут. . .

  • Димыч21:05, 03.08.2016#

    Не сделают. Ни власти, ни крупным коммерсантам порядок тут не нужен - как тогда сверхприбыли получать!?

  • Фокс21:42, 03.08.2016#

    Димыч разнервничался - как на гашетку на клаву нажал! А насчет возможно-невозможно не согласен - тому же мэру или губернатору очень не помешает порядок в торговле - это же всего населения касается! В конце концов холодильник должен победить телевизор!

  • Земляк08:32, 04.08.2016#

    Если бы власти хотели, то как минимум там самая "стратегическая" продуктовая корзина стоила бы приемлемо и цены бы не ломили - а то вон та же сайра дешевле 50 рублей за банку не продается даже в самых дешевых магазинах-дискаунтерах. Про гречку и не говорю. . .

  • Приколист08:45, 04.08.2016#

    Ага, сделают - держи карман шире. Уже август а помидоры-огурцы по 50-60 рублей, когда такое было! Госмонополию. продуктовую надо вводить!

  • употребсоюз11:04, 04.08.2016#

    Партийные эксперты америку открыли буквально: дорогая доставка, дорогая аренда и коммуналка, многовато посредников ну и конечно курс валют с инфляцией. А такое волшебное слово как НДС - что, забыли?

  • Zorro10:30, 05.08.2016#

    НДС это тоже важно. Но главное - постоянный контроль за торговлей со стороны госорганов, но без фанатизма и поборов. Тогда все только выиграют

  • Дон Кихот12:21, 05.08.2016#

    без фанатизма и поборов - это где же такие госорганы видели у нас? торговлю будут контролировать госорганы, эти госорганы должны контролировать другие госорганы, а тех - третьи органы и так до бесконечности. А за чей счет, стесняюсь спросить?

  • Санчо Панса11:19, 06.08.2016#

    А всех этих контролеров - за наш счет и содержат. А их должно быть немного, но только эффективность работы должна быть другая! Тогда и в торговле порядок будет, и деньги налогоплательщиков непонятно куда уплывать не будут. . . .

  • Дон Кихот14:59, 06.08.2016#

    Эдак мы до Отца народов договоримся - при нем эффективность еще та была. А нонеча не то, что давеча, ЕР на КПСС не тянет, не та направляющая сила, дармоедов расплодили, на выходе - ноль. . . И где новые силы, лица, фигуры, на которых можно рассчитывать?

  • Санчо Панса13:46, 07.08.2016#

    Отца Народов ругать грех - при нем был порядок, хотя и дефицит товаров тоже. Он принял страну с сохой, а оставил с атомной бомбой и развитой экономикой. А фигуры новые действительно нужны - а этот Тимченко - что за персонаж?

  • Фокс13:50, 07.08.2016#

    Тимченко судя по публикациям в И-нете сразу в Партии Роста, Общероссийском фронте и Деловой России. Многостаночник типа. Но темы правильные в общем поднимает, вопрос в том как реализовать?

  • Zorro15:43, 07.08.2016#

    А Партия Роста и Деловая Россия видать за экономику? Решили с торговли начать? Ну, правильно - основа экономики купи-продай, производства-то нет. . .

  • Земляк20:11, 07.08.2016#

    Интересно помидоры с огурцами подешевеют хоть к сентябрю или так и будут по полтиннику?

  • Zorro23:35, 09.08.2016#

    Обязательно подорожают! Всенепременно! И только Деловаяроссия это увидит!!!

  • Земляк07:45, 10.08.2016#

    Главное не чтоб увидели а чтоб заставили власть хоть что-то делать для исправления ситуации. . .

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