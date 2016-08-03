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В Приморье создается селекционно-генетический центр по трансплантации эмбрионов крупного рогатого скота
Селекционно-генетический центр по трансплантации эмбрионов крупного рогатого скота, который создается в Приморье, будет работать для всего Дальнего Востока России и стран АТР. Как сообщает деловая газета "Золотой Рог", об этом заявил Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский по итогам совещания под председательством секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева сегодня, 2 августа, в Южно-Сахалинске.
По словам Губернатора, создание центра поможет решить еще одну из серьезных задач в сельском хозяйстве – использование высокопроизводительного скота. Соглашение о создании в Приморье российско-израильского предприятия было заключено прошлой осенью на первом Восточном экономическом форуме. В планах также – обеспечить потребности всего Дальнего Востока с последующим выходом на экспорт.
«Сейчас этот проект просчитывается экономически. Создано российско-израильское предприятие. Основная причина, по которой центр еще не создан, – это экономика. Проект не может себя окупить, если будет работать только на Приморье. Мы планируем, что он будет функционировать на большинство субъектов Дальнего Востока России и ближнее зарубежье – Китай, Республику Корея, может быть Северную Корею. Думаю, что в ближайшее время такого рода переговоры будут завершены, и мы приступим к созданию этого центра», – заявил Владимир Миклушевский.
Отметим, сегодня племенное стадо приморские производители вынуждены завозить из-за рубежа.
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