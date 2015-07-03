От навязываемых страховок при покупке полиса ОСАГО можно будет отказаться

Нововведение предполагает возможность отказа от договора страхования без финансовых потерь

Новость о том, что Центробанк ограничил действие лицензии ООО «Росгосстрах» на страхование по ОСАГО, вызвала неоднозначную реакцию на страховом рынке. Некоторые страховщики сравнили это решение по возможным последствиям для рынка ни больше ни меньше как с ядерной бомбой, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Центробанк объяснил свое решение массовыми нарушениями самым крупным страховщиком в стране законодательства по ОСАГО, среди которых непредставление автовладельцам законной скидки за безубыточность, необоснованный отказ в заключении договора ОСАГО, навязывание дополнительных услуг.

«Имевшее место последние годы противостояние страховщиков и мегарегулятора обосновывалось в первую очередь, с точки зрения страховщиков, убыточностью данного вида страхования, со стороны же контролирующего органа - недостаточно качественной работой страховщиков ОСАГО, нарушением действующего законодательства, - поясняет ситуацию генеральный директор ООО «Страховое агентство Бирюков и Партнеры» Сергей БИРЮКОВ. - В целях «повышения рентабельности страховых операций» целый ряд страховщиков ОСАГО в числе прочих не совсем законных мер стали проводить политику навязывания клиентам дополнительных страховых услуг по добровольным видам страхования. После 12 апреля 2015 года, когда были существенно увеличены страховые тарифы, степень напряжения заметно ослабла, страховщики в большинстве случаев вернулись к продажам полисов в правовом поле».

Тем не менее, по данным регулятора, и после повышения тарифов поток жалоб не остановился. С 1 апреля по 25 мая 2015 года их поступило в Банк России только на действие при заключении договоров ОСАГО одной компании - «Росгосстраха» - более 2300. А в общем, из 20,1 тыс. обращений, поступивших в Банк России за январь - апрель 2015 года, 75% - это жалобы на страховщиков. Из них 78% связаны с ОСАГО.

В то же время в Приморье, судя по данным регионального УФАС, ситуация с подобными нарушениями все же не столь критична. В общей сложности в регионе продают полисы ОСАГО около 20 компаний, лидерами по продажам среди них являются «Росгосстрах», ВСК и «Альфастрахование». С начала года в адрес антимонопольной службы края поступило 26 обращений на действия страховщиков, оказывающих услуги обязательного страхования автогражданской ответственности. И среди них не оказалось жалоб на лидеров рынка.

«В основном жалобы подавались на навязывание дополнительных услуг страхования, например страхования жизни и здоровья, и на необоснованные, по мнения заявителей, отказы от заключения договоров страхования, - говорит руководитель приморского УФАС Сергей ВЯЛЫХ. - В текущем году дела в отношении страховых компаний антимонопольным органом не возбуждались и не рассматривались, т.к. обращения подавались в отношении страховщиков, не занимающих доминирующего положения на данном рынке. Указанные обращения переданы для рассмотрения по подведомственности - в Управление службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров в ДФО».

А между тем введенные ограничения для «Росгосстраха» были вскоре отменены, и компания сообщила о возобновлении 8 июня деятельности по обеспечению полисами ОСАГО автовладельцев во всех субъектах РФ и готовности подтвердить, что она является компанией с самым качественным сервисом. Буквально на следующий день после этих заявлений появилась информация о том, что служба Банка России по защите прав потребителей подготовила предложения по улучшению качества работы страховщиков ОСАГО с гражданами.

Отныне страховщики должны будут предоставлять пятидневный «период охлаждения», т.е. они будут обязаны возвращать страхователю премию по договору добровольного страхования в полном размере при его досрочном расторжении в течение 5 рабочих дней со дня заключения. С инициативой ввести такую обязанность для страховщиков выступала ФАС.

Как пояснили деловой газете «Золотой Рог» в Приморском УФАС, введение «периода охлаждения», который предполагает отказ только от договора добровольного страхования без финансовых потерь, сможет решить проблемы навязывания финансовыми организациями дополнительных услуг по добровольным видам страхования.

Кроме того, предполагается, что предлагать страхователю дополнительные услуги страховщик должен только после того, как до граждан будет доведена информация об этих правах, а также о праве получить скидку за безаварийную езду («бонус-малус»), о праве заключить договор ОСАГО в день обращения при наличии у страхователя всех необходимых документов и без приобретения дополнительных услуг, о праве осуществлять аудио- и видеозапись процесса заключения договора ОСАГО и ряд других обязанностей страховщиков.

«Предлагаемые меры, на мой взгляд, совершенно оправданы и корректны, - считает Сергей Бирюков. - Вводимый так называемый «период охлаждения», когда страхователь имеет полное законное право в полном объеме вернуть в кратчайшие сроки деньги по навязанному страховщиком полису, - профессиональное решение проблемы. Полагаю, что это актуально не только в зоне ОСАГО, но и при банковских продажах полисов, где также существует данная проблема. Тем более имевший место недавно прецедент с приостановкой лицензии ОСАГО в отношении ведущего страховщика, полагаю, отбил охоту навязывать дополнительные услуги у большинства страховщиков».

В СК «АльфаСтрахование» «Золотому Рогу» также сообщили о готовности поддержать позицию регулятора по повышению качества оказываемых услуг страховщиками.

«В наших фронт-офисах не было и не будет так называемого «навязывания» продуктов, - говорит Денис МАКАРОВ, руководитель управления методологии обязательных видов страхования СК «АльфаСтрахование». - Мы рассчитываем на продолжение поступательного движения рынка в сторону повышения качества сервиса. Необходимо отметить, что началось оно уже более чем год назад».

Елена АБАШЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.