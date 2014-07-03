Комплексное освоение бухты Суходол обсудили в Приморье

Совещание по вопросу эффективного использования территории в районе бухты Суходол обсудили на совещании в администрации Приморского края. Его провели первый вице-губернатор края Василий Усольцев и вице-губернатор Сергей Сидоренко, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Район бухты Суходол является стратегической для Приморья территорией.

По мнению вице-губернатора Сергея Сидоренко, это уникальная площадка, где может быть реализован ряд значимых для региона проектов.

«Все они будут находиться в границах создаваемой владивостокской агломерации. Помимо группы портовых комплексов здесь планируется размещение сопутствующих объектов – транспортно-логистических, производственных, а также жилых районов для людей, которые будут здесь работать. Территория вызывает огромный интерес у инвесторов», - открыл заседание вице-губернатор.

Главной темой обсуждения стало соседство в бухте рыбохозяйственного комплекса как ядра рыбного кластера и специализированного угольного терминала.

Проектировщики рыбного кластера опасаются, что угольная пыль станет препятствием для создания рыбоперерабатывающих производств, и наличие угольного терминала отпугнёт инвесторов.

Разработчики угольного терминала, в свою очередь, заверяют, что современные технологии – системы пылеподавления и аспирации воздуха позволят полностью устранить этот негативный эффект.

Представители департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды считают, что специализированный угольный терминал необходим Приморью.

«Сегодня такого терминала нет, и поставщики угля используют другие, абсолютно не приспособленные для этого портовые мощности, тем самым только усугубляя проблему», - считает и.о. директора департамента Сергей Почекунин.

Также он напомнил участникам совещания, что Владимир Миклушевский подписал документ, запрещающий строить в Приморье угольные терминалы открытого типа. Закрытый же терминал позволяет минимизировать воздействие на соседние территории.

В результате дискуссии было достигнуто мнение о том, что оба проекта могут быть реализованы на данной территории.

«Очень важно, что сегодня все заинтересованные стороны открыто высказали свои опасения по этому вопросу. Я убеждён, что нам удастся найти оптимальный вариант использования территории. Проектировщикам обоих проектов – рыбохозяйственного комплекса и угольного терминала – необходимо сесть за стол переговоров и совместно найти оптимальные технические решения, пересмотреть расположение объектов. Итогом такой работы должны стать несколько вариантов освоения территории, которые будут учитывать интересы обеих сторон», - подчеркнул Сергей Сидоренко.

Первый вице-губернатор Василий Усольцев обратил участие проектировщиков и на перспективы совместного строительства объектов инфраструктуры: оба проекта требуют решений в сфере энергообеспечения, расширения подъездных железнодорожных путей и автодорог.

Координировать совместную работу проектировщиков поручено корпорации развития Приморского края.

Итоговый документ будет представлен на рассмотрение главе региона Владимиру Миклушевскому и руководству Минвостокразвития.

ZRPRESS.RU, Владивосток