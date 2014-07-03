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В Приморье из-за отсутствия гарантированного приема молока фермеры забивают коров

03 Июля 2014, 13:40 | Приморье

В ходе расширенного заседания Администрации Приморского края в Ханкайском районе, представитель фермерского хозяйства поднял вопрос о проблемах сбыта молока в районе, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

«Сегодня для фермеров нет гарантированного приема молока. Например, Хороль и Уссурийск отказались принять молоко и из-за этого теперь надо корову забивать», - пожаловался фермер.

Вице-губернатор Сергей Сидоренко отметил еще одну проблему - объемы молока летом увеличиваются, а заводы могут переработать лишь его определенное количество.

«Летом молока больше, но компании могут проработать только определенное количество. Мы готовы поддерживать создание определенных кооперативов, которые будут обеспечивать сбыт. Некоторые фермеры поставили специальные модули - они окупаются», - сообщил Сергей Сидоренко.

Глава региона Владимир Миклушевский потребовал от своего заместителя проработать систему сбыта молока.

«В Приморье часть молока закупается из Москвы - своего не хватает, стоимость на него просто огромная! А мы так безалаберно обходимся с местным продуктом», - заявил Владимир Миклушевский.

Врио губернатора поставил задачу в трехнедельный срок проработать вопрос сбыта молока. Он также напомнил, что в скором времени в Михайловском районе будет построен агротехнопарк, на котором будет сформирована специальная площадка для сбыта фермерской продукции.

Напомним, в рамках визита Владимир Миклушевский в эти минуты проводит выездное заседание Администрации, в котором принимают участие вице-губернаторы и представители администрации района, депутаты, руководители предприятий.

Глава региона назначил Сергея Сидоренко куратором Ханкайского района. В зону ответственности заместителя главы края будут включены все вопросы, касающиеся развития муниципального образования.

ZRPRESS.RU, Владивосток  

 

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Теги: молокозавод  молоко  коровы  фермер 



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