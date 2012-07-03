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Экспорт рыбы в Приморском крае пошел на спад
Экспорт рыбы и морепродуктов в Приморье в 2012 году снизился. Показатель уменьшился на 4% и составил $ 360,3 млн. Наибольшие стоимостные объемы экспорта приходятся на Китай, Республику Корея и Японию, сообщает Приморскстат.
Экспорт рыбы и морепродуктов организациями Приморского края в январе-мае 2012 года составил $360,3 млн и снизился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 4%, в натуральном выражении, соответственно – 234,1 тысячи тонн (на 15,7%).
В товарной структуре экспорта ведущее место занимали следующие виды продукции: рыба свежая и мороженая – $228 млн (63% стоимостного объема экспорта), икра, печень, молоки – 63,9 (18%), филе рыбное – $25,7 млн (7%).
Рыба и морепродукты в январе-мае 2012 года экспортировались в 11 стран дальнего зарубежья и СНГ. Наибольшие стоимостные объемы экспорта приходятся на Китай – 134,5 млн долларов (37%), Республику Корея – 93,2 (26%), Японию – 57,5 (16%).
"Золотой Рог".
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