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Приморская зелень пробивается сквозь импортную. С трудом
Три хозяйства в крае специализируются на выращивании зелени, однако прилавки магазинов завалены продукцией из Узбекистана, Израиля и Италии.
Зеленые культуры для приморских тепличных хозяйств – продукт традиционный. Укроп, петрушку, салаты разных сортов, зеленый лук, кинзу, сельдерей, шпинат, базилик теплицы выращивают в течение холодных месяцев, когда в открытом грунте получить такой продукт невозможно. Летом же, как пояснили в ФГУП «Дальневосточное», их продукция, известная под брендом «Суражевский продукт», уступает по качеству зелени, выращенной в открытом грунте, а потому в основном не поставляется на рынок. Высокое качество сохраняют только продукты в горшочках, в основном салаты, хотя на рынках можно встретить в горшочках и другую суражевскую зелень.
Впрочем, ФГУП «Дальневосточный» выращивает в основном только салаты, правда, нескольких сортов. Эта культура сейчас занимает 95% площадей в теплицах, отданных под зелень. «Спрос на рынке таков, - говорят на предприятии, - что мы можем себе это позволить. Производство салатов более выгодно экономически, поскольку этот продукт доходит до нормативных размеров от момента посадок за 30 дней, остальные зеленые культуры – за 40. Их мы выращиваем немного, в основном для поддержки ассортимента».
В уходящем сезоне это предприятие поставило на рынок в общей сложности 72 тонны зелени. Еще несколько тонн добавила «Приморская овощная опытная станция», работающая также под брендом «Суражевский продукт», причем это предприятие продает свою зелень даже летом. Сейчас готово к реализации 5 тонн зеленого лука, 3 тонны укропа, 0,5 петрушки. Как известно, поля этого предприятия расположены не только в Суражевке. Четыре его отделения выращивают зелень в Черниговском, Партизанском, Спасском и Октябрьском районах. Но рынками сбытами являются только города. Сельская местность не нуждается в этом продукте, говорят на предприятии.
Суражевские предприятия хоть и являются после закрытия тепличного хозяйства «Приморье» во Владивостоке самыми крупными производителями зеленой продукции, но далеко не единственными. В Партизанске выращивает зеленые культуры тепличное хозяйство ДЭМ «Лазурная», с объемом производства 15 тонн в год. Поставляет свою продукцию это хозяйство в основном в Партизанск, Находку и Уссурийск. Во Владивостоке хозяйство имеет только две собственные торговые точки на рынках и надеется, что после саммита удастся решить вопрос с мэрией города об увеличении их количества.
Но зелень в крае производят не только эти давно известные хозяйства. Наиболее крупный поставщик на приморский рынок – ИП «Цхай» с объемом продаж около 1 тонны зелени в день. Сегодня это предприятие поставляет продукцию почти во все торговые сети Владивостока и даже сдает ее на оптовые базы Приморья. Как рассказала «ЗР» руководитель предприятия Ольга ЦХАЙ, они сотрудничают с крестьянско-фермерским хозяйством, расположенном в Партизанском районе, которое под их заказ отводит 9 га своих площадей. Это круглогодичная теплица, где зимой выращивают все те же салат и лук. В этом году в планах предприятия расширить ассортимент – в зимнее время на приморский рынок будет поставляться еще и мята местного производства. Но укроп и петрушку это предприятие зимой привозит во Владивосток из Узбекистана.
Кстати, это предприятие работает не только в Приморском крае, его производственное отделение есть и в Хабаровске, которое снабжает столицу соседнего региона своей продукцией.
Еще один канал поставок зелени в Приморские города – китайские пленочные теплицы. Эти объемы производства никто не считает, им даже сложно дать оценку. Но специалисты говорят, что эти производители начинают свою деятельность в марте и уже в середине апреля начинают поставки на местный рынок готового продукта, после чего переходят на производство в открытом грунте и практически все теплое время продают его прямо с полей.
Конечно, значительная доля зелени на рынке приходится на импорт. По оценке Ольги Цхай, импорт составляет половину от общего объема поставок в Приморье. Основными странами производителями, помимо Узбекистана являются Китай, Италия, Израиль. Но, как пояснили в сети «ВЛ МАРТ», цены на импортную продукцию, за исключением Китая, очень высокие, поэтому доля продаж итальянской и израильской зелени небольшая.
Елена АБАШЕВА, «Золотой Рог».
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