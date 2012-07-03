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Продукция приморских лесопилок упала в цене на 40 %
По словам заместителя гендиректора ОАО «Тернейлес» по маркетингу Андрея БАБИЦКОГО, год назад продукция двух новых заводов холдинга продавалась очень хорошо. Сегодня в связи с мировым кризисом цены на лесопродукцию снижаются, цены на продукцию лесопиления и шпон упали на 40%.
Однако с нового года, по прогнозу, на рынке ожидается оживление - запасы готовой лесопродукции в странах АТР сокращаются, и рынок продукции лесопиления будет иметь небольшой рост.
Напомним, во второй половине 2009 года ОАО Тернейлес» были запущены два новых завода – по производству шпона и по производству пиломатериала. Шпоновый завод холдинга выпускает шпон из лиственницы (90%), ели (5%), березы (5%). За 2011 г. разлущено сырья 350 тыс. кубов, из них получено 215 тыс. готовой продукции, вся она поставлена на рынок Японии для производства строительной фанеры через японскую международную компанию «Сумитомо корпорейшн» - совладельца ОАО «Тернейлес».
В этом году за полгода объем производства шпона будет увеличен на 3%. Разлущено сырья 180 тыс. кубов, получено 108 тыс. готовой продукции – шпона. Используется он по-прежнему на японском рынке как сырье для производства фанеры. В этом году 10% продукции поставляется на рынок Китая.
Второй лесопильный завод «Тернейлеса» распилил 322 тыс. кубов сырья за прошлый год, готовой продукции – пиломатериала – получено 165 тыс. кубов. План на этот год такой же. За полгода распилено 162 тыс. кубов, получено 83 тыс. кубов сырого пиломатериала. 1 и 2 сорт, 60% пиломатериала поставляется в Южную Корею, 3 и 4 сорт – 40% - поставляется в Китай.
Аналогичный лесопильный завод работает еще в Ванино, в компании «Аркаин». А вот завод по выпуску шпона «Тернейлеса» - самый большой на территории РФ. В 2010 году правительство страны планировало ввести запретительную пошлину на вывоз круглого леса, вот «Тернейлес» и подготовился к этой новации, введя в строй два новых мощных завода по деревообработке. Но пошлину так и не ввели с тех пор. Хотя «Тернейлес» не оказался в проигрыше от этого, потому что выпускать пиломатериал и шпон в любом случае выгоднее, чем торговать круглым лесом.
В оба завода «Тернейлес» вложил 150 млн евро – это был кредит международного банка – Японского банка международного развития. Кредит рассчитан на 10 лет. Часть его уже возвращена.
Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».
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