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Зимой приморцы будут с папоротником

03 Июля 2012, 01:24 | Приморье

20 июня закончился сезон сбора папоротника орляк на приморских северах. Он длился в этом году недолго, примерно с 29 мая.

Таежные сборщики были в этом году не слишком активны: основные сдатчики кавалеровского ООО «Райзаготохотпром» - пенсионеры. Молодежь в тайгу не загонишь и не заставишь сдавать папоротник по 18 рублей за кг. Ведь гораздо дороже можно было продать папоротник на кавалеровском рынке.

Райзаготохотпром заготовил за сезон всего 8 тонн орляка. Это мало. Могли бы заготовить в два раза больше, но, во-первых, сдавали мало, во-вторых, есть проблема со сбытом. 5 тонн в этом году обещало купить хабаровское ООО «Восток-транзит», немножко – завод «Аскольд», остальное будут продавать на приморском рынке. У райзаготохотпрома сменился хозяин – теперь им стал местный предприниматель Алексей ПРОКОФЬЕВ – тот самый, кому принадлежит база отдыха «Песчанка» на морском побережье в Кавалеровском районе.

Татьяна КУРОЧКИНА, "Золотой Рог".

Автор: Татьяна Курочкина
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