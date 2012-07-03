Зимой приморцы будут с папоротником

20 июня закончился сезон сбора папоротника орляк на приморских северах. Он длился в этом году недолго, примерно с 29 мая.

Таежные сборщики были в этом году не слишком активны: основные сдатчики кавалеровского ООО «Райзаготохотпром» - пенсионеры. Молодежь в тайгу не загонишь и не заставишь сдавать папоротник по 18 рублей за кг. Ведь гораздо дороже можно было продать папоротник на кавалеровском рынке.

Райзаготохотпром заготовил за сезон всего 8 тонн орляка. Это мало. Могли бы заготовить в два раза больше, но, во-первых, сдавали мало, во-вторых, есть проблема со сбытом. 5 тонн в этом году обещало купить хабаровское ООО «Восток-транзит», немножко – завод «Аскольд», остальное будут продавать на приморском рынке. У райзаготохотпрома сменился хозяин – теперь им стал местный предприниматель Алексей ПРОКОФЬЕВ – тот самый, кому принадлежит база отдыха «Песчанка» на морском побережье в Кавалеровском районе.

Татьяна КУРОЧКИНА, "Золотой Рог".