Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Зимой приморцы будут с папоротником
20 июня закончился сезон сбора папоротника орляк на приморских северах. Он длился в этом году недолго, примерно с 29 мая.
Таежные сборщики были в этом году не слишком активны: основные сдатчики кавалеровского ООО «Райзаготохотпром» - пенсионеры. Молодежь в тайгу не загонишь и не заставишь сдавать папоротник по 18 рублей за кг. Ведь гораздо дороже можно было продать папоротник на кавалеровском рынке.
Райзаготохотпром заготовил за сезон всего 8 тонн орляка. Это мало. Могли бы заготовить в два раза больше, но, во-первых, сдавали мало, во-вторых, есть проблема со сбытом. 5 тонн в этом году обещало купить хабаровское ООО «Восток-транзит», немножко – завод «Аскольд», остальное будут продавать на приморском рынке. У райзаготохотпрома сменился хозяин – теперь им стал местный предприниматель Алексей ПРОКОФЬЕВ – тот самый, кому принадлежит база отдыха «Песчанка» на морском побережье в Кавалеровском районе.
Татьяна КУРОЧКИНА, "Золотой Рог".
Новости тематики
- Пшеница из Приморья в дар КНДР
- В Приморском крае увеличилось производство мяса
- Развитие ТОРов в Приморье может затормозить чума
- Во Владивостоке развернулась главная продовольственная ярмарка
- Еду в Приморье будут продавать на бирже
- В Приморье самый низкий показатель освоения сельхозсубсидий
- Новый закон должен защитить приморскую землю
- В Приморье из-за тайфуна спекулянты взвинтили цены на овощи
- Еще одна федеральная компания намерена скупать сельхозземли в Приморье
- Приморский производитель спровоцировал тотальный дефицит местных овощей и резкий рост цен
Новости раздела
- В Приморье откроют завод по производству хаси
- Глава Приморья Андрей Тарасенко пригрозил отнять лицензию у застройщика
- Названы города Приморья, в которых серьезно подорожала коммуналка
- Недоступно, но привлекательно
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Один из крупнейших землевладельцев отказался открывать производство в Приморье
- "Русагро" завезла в Приморье свиноматок и хряков из Дании
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Распродажа участков под аквакультуру в Приморье закончилась, не начавшись
- Пшеница из Приморья в дар КНДР
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Турдом какой-то
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Владивосток мечтает о платном проезде
- Техосмотр обрастет штрафами и "уголовкой"
- Завещанному не верить
- В Хабаровском крае началась подготовка к III Дальневосточному форуму предпринимателей