Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Клубника в Приморском крае вымерзла
Нынешний ягодный сезон - не самый удачный за последние годы. По крайней мере, клубники на частных подворьях собрали заметно меньше, чем обычно. В южных и частично западных районах Приморья прошедшей зимой из-за позднего снега хрупкие растения просто вымерзли, что, естественно, сказалось на рынках городов летом. В июне клубники было не много, а цена доходила до 300-350 рублей за кг. В сельской местности частники свою клубнику продавали от 100 до 150 рублей за кг.
Тем более без ягоды остались те единичные мелкие переработчики, которые еще недавно производили джемы и варенья. Даже Спасский консервный завод в этом году отказался от закупа совсем. Как объяснили на предприятии, ягода по столь высоким ценам не интересна переработчикам. Не закупают это сырье у частников и оставшиеся единичные цеха, принадлежащие сельским райпо, изготавливающие сегодня по большей части березовый сок.
В общем, организованного закупа у населения ягоды в Приморье не существует, да и сами садоводы обходятся без крупных покупателей. К их продукции не проявляют интереса ни кондитерские цеха, ни молокозаводы, выпускающие йогурты и прочие продукты с добавлением ягод. Как пояснили в Михайловском молокозаводе, для своих йогуртов предприятие закупает готовые наполнители, т.к. для переработки местных ягод необходимо дополнительное оборудование. Арсеньевский молочный комбинат использует для своих йогуртов натуральные ягоды, но только те, которые производят за пределами Приморья. Из приморских ягод предприятие использует только шиповник для своих бифилюксов.
В то же время, несмотря на то, что клубничные грядки опустели, на рынке саженцев особого ажиотажа заметно не было. Продавцы говорят, что посадочный плодово-ягодный материал если и подорожал в сравнении с прошлым годом, то не больше, чем на 10%. В районах клубничный ус можно было купить за 20 рублей, во Владивостоке его цена вырастала до 50 рублей, а за куст с соцветием – до 150 рублей.
Елена АБАШЕВА, "Золотой Рог".
Новости тематики
- Пшеница из Приморья в дар КНДР
- В Приморском крае увеличилось производство мяса
- Развитие ТОРов в Приморье может затормозить чума
- Во Владивостоке развернулась главная продовольственная ярмарка
- Еду в Приморье будут продавать на бирже
- В Приморье самый низкий показатель освоения сельхозсубсидий
- Новый закон должен защитить приморскую землю
- В Приморье из-за тайфуна спекулянты взвинтили цены на овощи
- Еще одна федеральная компания намерена скупать сельхозземли в Приморье
- Приморский производитель спровоцировал тотальный дефицит местных овощей и резкий рост цен
Новости раздела
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Распродажа участков под аквакультуру в Приморье закончилась, не начавшись
- Пшеница из Приморья в дар КНДР
- США собираются блокировать порты Приморья с помощью новых санкций против КНДР
- Создание Российско-Азиатского зернового коридора завершат в Приморье
- Рыбу уводят из Приморья на север
- Шелковый путь "Россия - Китай - ЕС" уже работает
- 75% наемных работников в России бедняки и нищие
- Клубника из Китая оказалась напичкана антибиотиками и пестицидами
- Монголия построит новый порт в Приморском крае
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- "Веркеенко оказался единственным мужиком в приморской власти"
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- "Единая Россия" категорически отказалась поддержать референдум по пенсионной реформе
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- Смертельная реформа