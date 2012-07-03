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Клубника в Приморском крае вымерзла

03 Июля 2012, 01:20 | Приморье

Нынешний ягодный сезон - не самый удачный за последние годы. По крайней мере, клубники на частных подворьях собрали заметно меньше, чем обычно. В южных и частично западных районах Приморья прошедшей зимой из-за позднего снега хрупкие растения просто вымерзли, что, естественно, сказалось на рынках городов летом. В июне клубники было не много, а цена доходила до 300-350 рублей за кг. В сельской местности частники свою клубнику продавали от 100 до 150 рублей за кг.

Тем более без ягоды остались те единичные мелкие переработчики, которые еще недавно производили джемы и варенья. Даже Спасский консервный завод в этом году отказался от закупа совсем. Как объяснили на предприятии, ягода по столь высоким ценам не интересна переработчикам. Не закупают это сырье у частников и оставшиеся единичные цеха, принадлежащие сельским райпо, изготавливающие сегодня по большей части березовый сок.

В общем, организованного закупа у населения ягоды в Приморье не существует, да и сами садоводы обходятся без крупных покупателей. К их продукции не проявляют интереса ни кондитерские цеха, ни молокозаводы, выпускающие йогурты и прочие продукты с добавлением ягод. Как пояснили в Михайловском молокозаводе, для своих йогуртов предприятие закупает готовые наполнители, т.к. для переработки местных ягод необходимо дополнительное оборудование. Арсеньевский молочный комбинат использует для своих йогуртов натуральные ягоды, но только те, которые производят за пределами Приморья. Из приморских ягод предприятие использует только шиповник для своих бифилюксов.

В то же время, несмотря на то, что клубничные грядки опустели, на рынке саженцев особого ажиотажа заметно не было. Продавцы говорят, что посадочный плодово-ягодный материал если и подорожал в сравнении с прошлым годом, то не больше, чем на 10%. В районах клубничный ус можно было купить за 20 рублей, во Владивостоке его цена вырастала до 50 рублей, а за куст с соцветием – до 150 рублей.

Елена АБАШЕВА, "Золотой Рог".

Автор: Елена Абашева
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