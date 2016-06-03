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Туристско-информационный центр Приморья вошел в тройку лучших
Туристско-информационный центр Приморского края занял второе место в конкурсе «Самый оперативный ТИЦ России». Работу 70 российских центров по всей стране оценили на первом всероссийском съезде ТИЦ.
I Всероссийский съезд туристских информационных центров состоялся в городе Светлогорске Калининградской области. В нем приняли участие 150 специалистов в области туризма из 70 городов и районов страны.
Эксперты туриндустрии обменялись успешными практиками работы, по итогам съезда приморский центр занял второе место в конкурсе «Самый оперативный ТИЦ России».
По словам директора приморского ТИЦ Дарьи Гусевой, это заслуженная награда, ведь Приморье уделяет большое внимание развитию туристкой отрасли.
Кроме того, важным итогом всероссийского съезда стало объединение ТИЦ и национальных офисов VisitRussia в системе обмена туристской информацией.
«Объединение ТИЦев страны в единый механизм необходимо для того, чтобы создать максимально комфортное информационное поле для всех путешествующих по России. Это также позволит более эффективно продвигать туристский потенциал за рубежом. Кроме того, одним из результатов может стать выход ТИЦ за пределы своего региона. Например, проект «Открой Приморский край» могут запустить и в других российских субъектах», – отметила Дарья Гусева.
Напомним, ТИЦ Приморского края был открыт в конце 2014 года в рамках исполнения поручения Президента Владимира Путина. Глава государства поручил «разработать общероссийскую систему навигации и ориентирующей информации для туристов, предусмотрев при этом создание национального туристического Интернет-портала, а также создание на территории субъектов Российской Федерации туристских информационных центров, установку дорожных указателей к объектам культурного наследия и иных носителей информации».
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