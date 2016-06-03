www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.24 р. 100 JPY: 57.39 р.
EUR: 73.72 р. 10 CNY: 97.37 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Туризм
Распечатать

Туристско-информационный центр Приморья вошел в тройку лучших

03 Июня 2016, 12:00 | Приморье

Туристско-информационный центр Приморского края занял второе место в конкурсе «Самый оперативный ТИЦ России». Работу 70 российских центров по всей стране оценили на первом всероссийском съезде ТИЦ.

I Всероссийский съезд туристских информационных центров состоялся в городе Светлогорске Калининградской области. В нем приняли участие 150 специалистов в области туризма из 70 городов и районов страны.

Эксперты туриндустрии обменялись успешными практиками работы, по итогам съезда приморский центр занял второе место в конкурсе «Самый оперативный ТИЦ России». 

По словам директора приморского ТИЦ Дарьи Гусевой, это заслуженная награда, ведь Приморье уделяет большое внимание развитию туристкой отрасли.

Кроме того, важным итогом всероссийского съезда стало объединение ТИЦ и национальных офисов VisitRussia в системе обмена туристской информацией.

«Объединение ТИЦев страны в единый механизм необходимо для того, чтобы создать максимально комфортное информационное поле для всех путешествующих по России. Это также позволит более эффективно продвигать туристский потенциал за рубежом. Кроме того, одним из результатов может стать выход ТИЦ за пределы своего региона. Например, проект «Открой Приморский край» могут запустить и в других российских субъектах», – отметила Дарья Гусева.

Напомним, ТИЦ Приморского края был открыт в конце 2014 года в рамках исполнения поручения Президента Владимира Путина. Глава государства поручил «разработать общероссийскую систему навигации и ориентирующей информации для туристов, предусмотрев при этом создание национального туристического Интернет-портала, а также создание на территории субъектов Российской Федерации туристских информационных центров, установку дорожных указателей к объектам культурного наследия и иных носителей информации».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: туристско-информационный центр 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru