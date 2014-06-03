В июне десятки тысяч жителей Приморья получат две квитанции за электричество

В июне абоненты-неплательщики ОАО «ДЭК» получат две квитанции. Специальные уведомления о задолженности с красной полосой придут 146 тысячам неплательщиков Приморья. Долговые квитанции на общую сумму около 400 миллионов рублей направят тем абонентам, которые не оплачивали потребленную электроэнергию и накопили задолженность, превышающую два норматива потребления.

Еще 35 тысяч потребителей получат квитанции на оплату госпошлины по судебным решениям на сумму более 9 миллионов рублей. В соответствии с действующим законодательством граждане, в отношении которых вынесено решение суда, обязаны оплатить не только сумму основного долга, но и судебные издержки. Если и на этот раз оплата госпошлины будет проигнорирована, сведения о должниках передадут в финансовые учреждения, в Пенсионный фонд и службу судебных приставов. Задолженность будет принудительно списана с банковских или пенсионных счетов, а также удержана из заработной платы неплательщиков. Кроме этого, судебные приставы могут наложить арест и на имущество должника.

Напомним, с 17 февраля вступили в силу изменения в Правила предоставления коммунальных услуг, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 354. Согласно внесенным поправкам теперь потребителю-неплательщику достаточно накопить задолженность в размере двух нормативов потребления, чтобы остаться без электроэнергии. Ранее размер задолженности был больше – три норматива. До вступления в силу изменений первичное уведомление направлялось должнику за 30 дней до процедуры ограничения, сейчас этот срок сокращен до 20 дней.

Задолженность необходимо погасить в ближайшее время, не позднее срока указанного в долговой квитанции. В противном случае ОАО «ДЭК» начнет в массовом порядке отключать квартиры и частные дома недобросовестных абонентов. Восстановить электроснабжение можно будет только при условии полной выплаты долга и оплаты услуг по подключению к электрическим сетям.

ZRPRESS.RU, Владивосток.