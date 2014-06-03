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В июне десятки тысяч жителей Приморья получат две квитанции за электричество

03 Июня 2014, 13:23 | Приморье

В июне абоненты-неплательщики  ОАО «ДЭК» получат две квитанции. Специальные уведомления о задолженности с красной полосой придут 146 тысячам неплательщиков Приморья. Долговые квитанции на общую сумму около 400 миллионов рублей направят тем абонентам, которые не оплачивали потребленную электроэнергию и накопили задолженность, превышающую два норматива потребления.

Еще 35 тысяч потребителей получат квитанции на оплату госпошлины по судебным решениям на сумму более 9 миллионов рублей. В соответствии с действующим законодательством граждане, в отношении которых вынесено решение суда, обязаны оплатить не только сумму основного долга, но и судебные издержки.   Если и на этот раз оплата госпошлины будет проигнорирована, сведения о должниках передадут в финансовые учреждения, в  Пенсионный фонд и службу судебных приставов. Задолженность будет принудительно списана с банковских или пенсионных счетов, а также удержана из заработной платы неплательщиков. Кроме этого, судебные приставы могут наложить арест и на имущество должника.

Напомним, с 17 февраля вступили в силу изменения в Правила предоставления коммунальных услуг, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 354. Согласно внесенным поправкам теперь потребителю-неплательщику достаточно накопить задолженность в размере двух нормативов потребления, чтобы остаться без электроэнергии. Ранее размер задолженности был больше – три норматива. До вступления в силу изменений первичное уведомление направлялось должнику за 30 дней до процедуры ограничения, сейчас этот срок сокращен до 20 дней.

Задолженность необходимо погасить в ближайшее время, не позднее срока указанного в долговой квитанции. В противном случае ОАО «ДЭК» начнет в массовом порядке отключать  квартиры и частные дома недобросовестных абонентов. Восстановить электроснабжение можно будет только при условии полной выплаты долга и оплаты услуг по подключению к электрическим сетям.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: штрафы  ПФР  ДЭК  долги  энергетика  приставы  зарплата  жкх  электроэнергия 



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Комментарии

  • Псевдоним хитрый14:32, 03.06.2014#

    Народ не парьтесь, сходите к толковому электрику и он вам установит на новый электронный счетчик одну такую штучку, которая будет отключать счетчик , при этом все будет работать от простого пульта, и никто ничего не заметит, пришел проверяющий, раз включил пультом счетчик и он работает, ушел - выключил и не паришься, плати себе по сто рублей в месяц за электроэнергию и все будет шито крыто, никто ничего не докажет. мой электрик предлагал мне эту процедуру сделать за 5 тысяч рублей , окупается за 4 месяца, и можно за свет платить по 200 рублей официально, и все:-) дальэнерго лохи привет

  • хитрожопый21:27, 03.06.2014#

    ага, когда все хитрожопые в доме понаставят таких штучек, то плата по счетчику будет - 100р, а одн - 1000. а про энергетиков скажу - точно лохи. в 21 веке не создать приборы учета, не подверженные взлому и 100% точному контролю за потребленную энергию - это да, надо быть безмозглым русским лохом.

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј14:45, 03.06.2014#

    сказал бы. . . всё, что думаю о царях и без таковых в голове, пришьют экстремизм. 37год вернулся.

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