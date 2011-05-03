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В Арсеньеве опробовали систему искусственного снега
На арсеньевской сопке Обзорная состоялось испытание оснежительной системы, точнее, ее первой очереди. Уже построены и смонтированы две насосные станции и снежная пушка. Вот их и запустили.
Проект по строительству на сопке оснежительной системы принадлежит компании «Самарские канатные дороги» и американской фирме «SMI». Трубопроводная система и водонасосные станции строились несколько лет. В опробировании системы в действии помог инженер итальянской компании Caprari Михаэль ПРАМСОХЛЕР: его фирма поставляет насосы для оснежения. Пушка показала себя прекрасно, из нее фонтаном вырывалась водяная пыль, которая зимой будет превращаться в снег.
Пуско-наладочные работы продолжаются. Они будут закончены в ноябре этого года, как раз перед началом сезона катания на горе. Теперь он будет продолжаться независимо от погоды с ноября по апрель. Повысится и качество трассы, что позволит проводить здесь соревнования даже международного уровня.
Встал вопрос, кому обслуживать уникальное оборудование. Вторая очередь строительства системы – установка 9 снежных пушек, двух водонасосных станций и прокладка 4 км труб, по которым будет бежать вода. Всего на сопке установят 10 снежных пушек. Одна пушка сможет потреблять около 20 кубов воды в час. А насосные станции способны подавать до 32 литров в секунду. На полную мощность пушки и станции будут задействованы по ночам, чтобы жители Арсеньева не испытывали перебоев с водой.
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