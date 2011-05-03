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Арсеньев отличился на «Дальтуре-2011»

03 Мая 2011, 01:59 | Приморье

Арсеньевский городской округ стал победителем XV юбилейной международной туристской выставки «ДАЛЬТУР-2011» в номинации «Лучшее муниципальное образование».

В выставке приняли участие более 50 туроператоров, государственных органов управления туризмом, туристских ассоциаций и объединений, авиакомпаний, банков, музеев, учебных заведений. На стендах Арсеньевского городского округа был представлен весь спектр инфраструктуры туризма города – гостиницы, базы отдыха, рестораны, кафе, музей истории города, детская школа циркового искусства, аэроклуб, горнолыжный комплекс.

Арсеньев уже имеет славу центра горнолыжного и парашютного спорта, и потому к его экспозиции подходили посетители выставки с вопросами об организации спортивного, экологического, детского туризма. Именно эти направления и легли в основу проекта муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории АГО». Программа призвана привлечь туристов в город, а результатом этого станет увеличение объема реализации туристских услуг, создание новых рабочих мест и увеличение доходной части бюджета города.

Арсеньевская экспозиция признана лучшей среди экспозиций городов и районов края. «Мы рады, что Арсеньевский городской округ стал победителем конкурса «Лучший экспонент выставки» в номинации «Лучшее муниципальное образование». Домой мы привезли диплом и кубок победителя, - рассказывает начальник управления экономики и инвестиций городской администрации Ирина ЧУЧМАНСКАЯ.

И это еще не все победы арсеньевцев на международной туристской выставке. В рамках выставки проходил конкурс инвестиционных проектов «Приморье – ТУРИНВЕСТ». Победителями же названы четыре проекта, среди которых – два арсеньевских! Директор филиала «Комплексная детско-юношеская спортивная школа» Александр ЮШИН сделал акцент в своем проекте развития горнолыжного комплекса на установку двух канатных дорог, а руководитель некоммерческого партнерства «Дальневосточный музей авиации» Анатолий Бортник представил идею создания авиационного музея.

Внимание к арсеньевским проектам дает шанс попасть в краевую целевую программу развития внутреннего и въездного туризма на территории Приморского края, которая будет принята в мае. Возможно, арсеньевские проекты попадут и в федеральную программу развития туризма, в таком случае можно будет рассчитывать на финансирование из федерального бюджета.

Автор: Татьяна Курочкина
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