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Приморье - в лидерах помышленного производства
Индекс промышленного производства в целом по Дальневосточному федеральному округу в сравнении с первым кварталом 2010 года составил 106,1%.
За год наибольший рост промышленного производства произошел в Приморском крае - 123,9%. В Республике Саха (Якутия) – 117,1%, Камчатском крае – 112,6%, Хабаровском крае – 102,9%, Амурской области – 114,2%, Сахалинской области -100,2%. В остальных регионах отмечается снижение индекса промышленного производства. В Магаданской области он составил 98,6%, в Еврейской автономной области – 92,4%, в Чукотском автономном округе – 94,8%. За три месяца 2011 года (в сравнении с декабрем 2010 года) потребительские цены на Дальнем Востоке выросли на 3%, в то время как в среднем по России - на 3,8%.
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