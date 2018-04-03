Ветер круизного туризма дует в паруса Владивостока

Стремление круизных компаний разнообразить сложившиеся маршруты дает туриндустрии Приморья импульс роста

Круизный туризм во всем мире приобретает все большую популярность. Любителей такого вида отдыха не пугает стоимость – разнообразие программы и уровень сервиса ее полностью оправдывает. Благодаря соседству с Азией, Владивосток имеет все шансы стать значимой круизной дестинацией – именно в АТР этот рынок развивается наиболее динамично.

О том, с какими сложностями сталкивается Приморье, стремящееся стать новой точкой роста для круизных маршрутов, и о проводимой работе по повышению его привлекательности на круизном рынке Деловой газете «Золотой Рог» рассказал генеральный директор Владивостокского морского терминала Валерий НАГОРНЫЙ.

– Стоит отметить, что Владивосток стал активно продвигаться как круизное направление относительно недавно. Так сложилось, что примерно в одно время – в 2015-2016 годах к руководству морским терминалом и государственных структур, которые отвечают за развитие туризма в Приморье, пришли новые команды – начал разговор Валерий Нагорный. – Мы нашли точки соприкосновения интересов, и с того момента столица Приморья начала позиционироваться в качестве круизной дестинации, в том числе в рамках государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы.

Было очевидно, что ждать, когда нас заметят и обратят внимание – непродуктивная позиция. Наши соседи – азиатские порты активно продвигают себя. И в прошлом году, реализуя задачи, поставленные Советом директоров, благодаря усилиям нашей компании Владивосток встал в один ряд с коллегами, присутствуя в информационном поле этого рынка уже системно. Мы посетили все отраслевые конгрессно-выставочные площадки Азии, которые были посвящены круизному направлению. Первый раз в своей истории Владивосток был представлен стендами на отраслевых выставках в Азии. Также мы провели переговоры и установили прямые связи со всеми круизными компаниями, которые работают в нашем регионе и основными круизными портами Азии. Теперь мы можем напрямую обсуждать как технические вопросы, так и вопросы, связанные с разработкой маршрутов.

Досье "Золотого Рога"

В 2017 году порт Владивостока принял рекордное для региона число круизных лайнеров. 13 тыс. туристов, прибывшие на борту 15 судов, смогли познакомиться с историческими и культурными достопримечательностями столицы Приморья. Наиболее значимый вклад в увеличение числа судозаходов внесла компания Costa.

– С какими странами удалось наладить «круизные» отношения?

– Наиболее перспективным для круизной отрасли в Азии выступает китайский рынок – из 3 млн пассажиров порядка 2 млн составляют именно туристы из Поднебесной. Нам на пользу играет близость портов востока и северо-востока Китая - Шанхай, Циндао, Тяньцзинь, Далянь. Мы уже обсуждаем маршруты с некоторыми круизными компаниями, которые обслуживают китайских туристов. В 2016 году для Владивостока открылся корейский рынок, ознаменовавшийся приходом лайнера Costa Victoria. В прошлом году эта тенденция была продолжена, и большая доля судов приходила именно с корейскими пассажирами на борту. Сохраняются отношения и с достаточно давним клиентом Владивостока на круизном рынке – Японией. В прошлом году нас посетили все четыре круизных оператора Страны восходящего солнца. В этом году японские судовладельцы будут сдержанней в силу геополитической обстановки и необходимости модернизации туристических программ.

– Владивосток как круизная дестинация на этом новом для него туристическом рынке сталкивается со сложностями?

– Все сегменты круизного рынка Азии достаточно специфичны, в том числе и с точки зрения географии. Если республика Корея расположена от Владивостока примерно в сутках перехода, то, например, КНР или Тайвань находятся дальше. И чтобы включить Приморье в новые маршруты из этих стран, придется увеличивать среднюю продолжительность круизов. Так сложилось, что у круизных компаний, ориентированных на Азию, основная масса туров составляет 3-5 ночей. Присутствие Владивостока в маршруте увеличит его до 7-8 ночей, что само по себе является непростым шагом для всей круизной отрасли АТР.

– Несмотря на это, круизные компании демонстрируют интерес к Владивостоку. Чем новая точка маршрута так привлекательна?

– Первое, на что мы акцентируем внимание круизных операторов – это уникальность Владивостока во всей линейки портов. В сложившейся карте маршрутов АТР представлены азиатские города с похожей архитектурой и атмосферой. Владивосток, как европейский город, ярко контрастирует с ними, что может дать круизным компаниям преимущество на этом конкурентном рынке. Второй фактор в пользу Владивостока – это оригинальные возможности шопинга. Например, согласно опросам самих круизных компаний, для китайских граждан на первом месте стоит посещение магазинов в портах захода, и столица Приморья может предоставить им как российский ассортимент товаров в целом, так и региональные продукты, в том числе дары моря и тайги.

– Морской вокзал – это первое, с чем знакомится турист, прибывший на круизном лайнере. Будут ли модернизированы морские ворота Владивостока в части сервиса?

– Безусловно, мы стремимся сделать пребывание туристов максимально комфортным. Так, с 2016 года мы ввели в традицию приветственные церемонии для пассажиров и экипажей круизных лайнеров вместе с нашими партнерами. Теперь туристов на берегу встречает церемониальный отряд барабанщиц и творческие коллективы молодежного центра Дальрыбвтуза, который готовит целое представление. Также в прошлом году у нас был опыт сотрудничества по этому направлению и с Приморской краевой филармонией. Стоит отметить, что туристско-информационный центр Приморья в дни заходов лайнеров присутствует на территории Морского Вокзала, предлагая пассажирам лайнеров информационную полиграфию.

Внутри самого морского вокзала мы работаем с торговыми операторами и предприятиями общественного питания, которые приводят в соответствие с ожиданиями туристов свой ассортимент, внешний вид магазинов, качество сервиса. В настоящий момент мы пытаемся привносить в наш объект и культурную составляющую, которая даст иностранцам наиболее полное представление о России, поможет почувствовать ее атмосферу. Уже сейчас Приморская картинная галерея в рамках дней судозаходов круизных лайнеров проводит проект «Выставка на мольбертах». Также есть планы совместно с дирекциями кинофестивалей организовать на территории Морвокзала тематические кинопоказы.

– Круизный флот растет, причем не только в количественном, но и в качественном выражении – вместимость судов ежегодно увеличивается. Для того, чтобы ловить эту большую круизную волну, морскому порту Владивостока необходимы дноуглубительные работы. Этот вопрос неоднократно обсуждался с администрацией Приморского края. Появилась ли здесь ясность?

– Действительно, вопрос дноуглубления является актуальным для дальнейшего развития Владивостока на круизном рынке. Свидетельствует об этом визит к нам в мае 2017 года Николаоса АНТАЛИСА, вице-президента одного из крупнейших круизных операторов мира - компании Royal Caribbean. После этого визита мы ведем активные переговоры с Royal Caribbean по вопросам сроков их возможного захода во Владивосток с учетом проведения дноуглубительных работ. Стоит отметить, что данная компания оперирует самыми крупными в мире круизными судами. На сегодня, можно сказать, лед тронулся, и дноуглубительные работы запланированы соответствующими структурами на этот год. Будем надеяться, что они состоятся, поскольку это откроет нам как порту, региону и терминалу возможность принимать те лайнеры, которые не могут зайти в силу технических причин.

Другим важным техническим вопросом, которым занимается наша компания, является подготовка к увеличению пропускной способности пункта пропуска, расположенного непосредственно внутри здания. Важность данного проекта состоит в том, что Владивосток, по нашему мнению, должен развиваться не только как порт для транзитных заходов, но и как порт начала или окончания круизов. Перспективы здесь достаточно реальны. Это и проект по запуску сообщения между портом Сокчо, Владивостоком и японским портом, это и планы по созданию в Приморье круизного оператора, и идея круизов по линии Владивосток-Сингапур.

– Помимо внешних туристических потоков, в Приморье растет и внутренний туризм. Возникают ли «морские» связи с другими портами Дальнего Востока – Сахалином, Камчаткой?

– В вопросах организации круизных или пассажирских перевозок между регионами Дальнего Востока мы пока не понимаем, с кем вести диалог. Мы, как терминал, по сути остаемся терминалом, а здесь необходима компетенция судоходной компании или туроператора, который оценит спрос, и при его наличии выработает понимание о некоем продукте: в какие порты заходить, на сколько, какова будет цена билетов? В этом вопросе мы, можно сказать, находимся в ожидании. Но мы готовы к сотрудничеству с регионами Дальнего Востока, как с точки зрения внутренних маршрутов, так и с точки зрения взаимного коллективного продвижения на международном круизном рынке. Совместное представление портов Дальнего Востока на конгрессно-выставочных мероприятиях, во-первых, удобно для круизных компаний, поскольку при разработке маршрутов они сразу видят, что можно посетить не только этот порт, но и соседний. А во-вторых, экономически эффективно с точки зрения аренды площади на этих мероприятиях. Ежегодно в Майами проходит ключевое для круизной индустрии мероприятие – Seatrade Cruise Global. И если в следующем году мы скооперируемся на этой выставке с коллегами Сахалина и Камчатки под единым брендом, то это значительно повысит узнаваемость портов Дальнего Востока. Я рассчитываю на то, что уже этой весной в рамках Тихоокеанского туристского форума нам удастся провести переговоры и перейти от слов к конкретным действиям по совместному маркетингу.

КРОМЕ ТОГО

Играют в пользу Владивостока и такие специфические факторы, действующие с 2015 года, как удешевление топлива для судов, а также снижение стоимости портовых сборов в долларовом эквиваленте за счет девальвации рубля. Также транзитные пассажиры, прибывающие на лайнерах, могут находиться на территории Владивостока 72 часа без визы. Это избавляет туристов от бумажной волокиты с оформлением документов в консульстве и покупки визы.

На фото: Гендиректор Владивостокского морского терминала Валерий Нагорный считает, что Владивосток в силу своего расположения просто обязан развиваться как порт начала или окончания круизов.

Фото Елены АБАШЕВОЙ.