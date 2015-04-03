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Приобрести продукты к Пасхе приморцы смогут по приемлемым ценам
В преддверие светлого праздника Пасхи в Приморье резкого роста цен на яйца не ожидается, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации края. Торговые сети края установили минимальные торговые надбавки не только на них, но и на другие виды продовольственных товаров.
Краевой департамент лицензирования и торговли совместно с антимонопольной службой проведет необходимую работу с продавцами и производителями, чтобы не допустить резкого сезонного повышения цен на яйца в этом году.
Как сообщили в департаменте, во всех супермаркетах «5+», «Кашёлка» и «Парус» столовое яйцо 1 категории местного производителя «Птицефабрика Уссурийская» можно приобрести с минимальной торговой надбавкой – 5 процентов. А в супермаркетах «Реми» и «Три Кота» размер торговой надбавки на яйцо – до 10 процентов.
Кроме того, розничные торговые сети края продолжают снижать цены на другие продукты питания. Во всех супермаркетах торговых сетей края проводятся акции, в ходе которых отдельные виды товаров продаются со скидкой 10-15 процентов. Акционные товары отмечены цветными ценниками.
«Сеть супермаркетов “5+” продолжает тесно работать с местными производителями по снижению цен. Так, с первого апреля все супермаркеты сети продают мясную продукцию торговой марки “ВИК” и молочную – “Данон. АКТИВИА” – по ценам производителя, без применения торговой надбавки. Также в супермаркетах “5+” можно приобрести хлеб собственного производства “Кишинёвский” по цене 19,9 рублей за булку весом 550 грамм. Всем пенсионерам предоставляется скидка 10 процентов», – сообщили в департаменте.
Еще одна крупная торговая сеть края «Кашёлка» установила торговую надбавку 10 процентов на все продовольственные и некоторые группы непродовольственных товаров. А на социально значимые товары продукты питания здесь установлена торговая наценка менее 10 процентов.
Акции и распродажи проходят и в супермаркетах сети «Три кота».
«Каждые две недели компания выпускает каталог специальных предложений со скидками до 30 процентов, а в рамках сезонных распродаж скидка достигает 50 процентов. Кроме того, покупатель может приобрести дисконтную карту, которая дает скидку на весь ассортимент кулинарии и возможность воспользоваться специальными предложениями сети. Сейчас в “Трех котах” действуют акции “Роняем цены!”, “Красная акция”, “Желтая акция”. Товары со скидкой по карте обозначены цветными ценниками», – сообщили специалисты департамента.
В сети супермаркетов «Парус» применяется минимальная торговая надбавка – 5 процентов – на 28 наименований продовольственных товаров.
«В их числе – молоко “Отборное” местного производства, колбаса “Флотская”, растительное масло “Злато”, гречка, сахар, мука, сосиски “Докторские” и колбаса “Молочная” производства “Ратимир”. А также бананы, свежемороженая навага, приморская капуста, картофель и помидоры, свиной окорок производства Бразилии. Кроме того, сейчас в супермаркетах сети проходит акция “Весна в городе” – снижены цены на 16 наименований товаров. А всем пенсионерам предоставляется скидка в размере семи процентов», – добавили в департаменте.
Напомним, в Приморье 822 магазина реализуют социально значимые продукты питания с минимальной торговой надбавкой.
Вице-губернатор Сергей Сидоренко считает, что в процессе ценообразования предприятия торговли должны быть социально ответственными.
«Цена на основные потребительские товары должна быть справедливой и складываться из обоснованных факторов. Ведь наша главная задача – дать жителям края возможность приобретать продукты по приемлемым ценам», – подчеркнул Сергей Сидоренко.
Заместитель главы региона отметил, что приморцы активно помогают реагировать на случаи повышения цен на продукты, оставляя сообщения по телефону «горячей линии» департамента (423) 221-58-03 и 221-58-04.
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Комментарии
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Домохозяйка12:17, 04.04.2015#
Но в "пять с плюсом" еще дороже, давно туда не хожу. В. "Парусе" такая же картина. Однажды забежала в маленький павильончик и была удивлена ценой на мясные изделия, в след. Раз намеренно отправилась туда, поэтому ради интереса зайдите в маленькие магазинчики и сравните цены.
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Не знаю, как в других супермаркетах, а в Самбери на Крыгина цены постоянно повышаются на все. Хожу туда 1раз в три дня и постоянно цены уже другие на товары что я покупаю. Сегодня на молоко накинули 4 рубля, яйца тоже подорожали. Даже на простую воду в бутылках цену ломят постоянно.