От переписи бизнеса Приморскстат переходит к межотраслевому балансу

Приморскстат проводит новое выборочное федеральное статистическое наблюдение за затратами на производство и реализацию товаров и услуг по итогам деятельности в 2011 году. Получить сведения о межотраслевом взаимодействии, структурных пропорциях, системе ценообразования помогут таблицы «затраты-выпуск», или межотраслевые балансы.

В обследовании, которое будет проходить на протяжении всего апреля, будут участвовать все крупные и средние предприятия, на выборочной основе - малые предприятия, некоммерческие, бюджетные и страховые организации, индивидуальные предприниматели, адвокаты и нотариусы. Для каждого типа респондентов утвержден свой бланк обследования, ознакомиться с ним можно на сайте Приморскстата - www.primstat.ru.

О предварительных итогах переписи бизнеса, которая прошла в апреле 2011 года, читайте в следующем номере «ЗР» - в интервью с руководителем Приморскстата Виктором ШАПОВАЛОВЫМ.

Татьяна СУШЕНЦОВА, «Золотой Рог».