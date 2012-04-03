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От переписи бизнеса Приморскстат переходит к межотраслевому балансу
Приморскстат проводит новое выборочное федеральное статистическое наблюдение за затратами на производство и реализацию товаров и услуг по итогам деятельности в 2011 году. Получить сведения о межотраслевом взаимодействии, структурных пропорциях, системе ценообразования помогут таблицы «затраты-выпуск», или межотраслевые балансы.
В обследовании, которое будет проходить на протяжении всего апреля, будут участвовать все крупные и средние предприятия, на выборочной основе - малые предприятия, некоммерческие, бюджетные и страховые организации, индивидуальные предприниматели, адвокаты и нотариусы. Для каждого типа респондентов утвержден свой бланк обследования, ознакомиться с ним можно на сайте Приморскстата - www.primstat.ru.
О предварительных итогах переписи бизнеса, которая прошла в апреле 2011 года, читайте в следующем номере «ЗР» - в интервью с руководителем Приморскстата Виктором ШАПОВАЛОВЫМ.
Татьяна СУШЕНЦОВА, «Золотой Рог».
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