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Мастер-класс по методике доения коров дадут специалисты на выставке «Агротехнологии 2011»
1-2 апреля в Приморье будет проходить шестая специализированная выставка-ярмарка «Агротехнологии 2011». В этом году местом проведения мероприятия станет Уссурийск.
Организатор - департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края совместно с ОАО «Уссурийский Авторемонтный завод».
На выставке-ярмарке будут представлены сельскохозяйственная техника, оборудование для производства и переработки сельскохозяйственной продукции, племенные животные и птица, минеральные удобрения, семена сельскохозяйственных культур, средства защиты растений.
В программе – торжественная церемония открытия, круглый стол на тему «Закладка опытов по комплексной защите сельскохозяйственных растений в 2011 году», ярмарка риса. Также для участников специалисты дадут мастер-класс по современной методике доения коров.
Как показала практика, такие мероприятия позволяют повысить уровень и качество производства сельскохозяйственной и пищевой продукции, взять на вооружение лучшие технологии в аграрной отрасли, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
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