"Приморскуголь" в 2013 году добавил прибыли

ОАО "Приморскуголь" (входит во Владивостокский филиал ОАО "СУЭК") в 2013 году увеличило чистую прибыль по сравнению с 2012 годом на 5,4% - до 175 млн рублей

При этом выручка выросла на 23,8% - до 5,256 млрд рублей.

Отметим, что план добычи АО "Приморскуголь" на 2013 год составлял 4,250 тыс. тонн угля, что на 9,4% меньше чем в 2012 году.

ОАО "Приморскуголь" - крупнейшее угледобывающее предприятие на территории Приморского края. Предприятия компании разрабатывают Павловское буроугольное месторождение и Липовецкое месторождение Раздольненского каменноугольного бассейна. ОАО "СУЭК" принадлежит 84,54% (85,53% обыкновенных) акций компании.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.