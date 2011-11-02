Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
На улучшение условий труда выделят 35 млн руб.
В 2011 году Приморское отделение Фонда социального страхования выделяет 35,5 млн рублей для финансирования предупредительных мероприятий по улучшению условий на рабочих местах и охрану труда работающих граждан. Взносы, уплачиваемые работодателями в ФСС на страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, частично возвращаются на предприятия для улучшения условий труда их сотрудников.
Спектр использования средств, получаемых из Фонда соцстраха, весьма широк. Работодатели могут использовать их на проведение медосмотров работников, занятых во вредных условиях труда, на покупку спецодежды, приобретение тахографов, кондиционеров, алкотестеров, средств индивидуальной защиты, на проведение аттестации рабочих мест и многое другое, определенное законодательством.
В текущем году по заявлениям работодателей уже выдано десять разрешений на финансирование предупредительных мер. К примеру, 207 тыс. руб. на приобретение средств индивидуальной защиты получил «Морской нефтеналивной порт Козьмино», на 218 тыс. руб. закупит спецодежды для 166 работников «Восточная стивидорная компания» из г. Находка, 135 тыс. руб потратит на аттестацию рабочих мест ОАО «Дальприбор», на эти же цели потратят выделенные деньги ГУ-ДВНИИГМИ и ГУ-Ведомственная охрана Минфина России по Приморскому краю.
Новости тематики
- 75% наемных работников в России бедняки и нищие
- На спецярмарку зовут только женщин
- Александр Ролик: "Главами муниципалитетов должны становиться лучшие"
- Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Приморье
- Приморские экопроекты нашли признание в Австрии
- Зарплата сторителей Приморья не увеличилась даже на процент от прошлогодней
- На улучшение условий труда выделят 35 млн руб.
- Стройка с «азиатским лицом»?
- Хорший бизнес-тренер в дифиците
- Трудовая реабилитация
Новости раздела
- Менеджер по имени Wi-Fi
- Клешни оближешь
- Ханкайский сазан снова появится на прилавках
- Траулеры XXI века
- 800 км приключений
- Во Владивостоке растут цены на вторичное жилье
- Новейший российский ледокол все-таки будут строить в Приморье
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- Мобильная связь может подорожать
- В Приморье откроют завод по производству хаси
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экзамен на получение водительских прав станет намного сложнее
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- В августе россиянам мало не покажется
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- В Находке назрел очередной портовый передел
- Во Владивостоке растут цены на вторичное жилье
- Во Владивостоке температура воздуха может подняться до плюс 32 градусов
- Во Владивостоке побывал гигантский контейнеровоз
- В Хабаровске на "Празднике урожая" испекут трехметровый осетинский пирог
- "Гектарные" миллиарды оказались никому не нужны, как и сами гектары