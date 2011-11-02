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На улучшение условий труда выделят 35 млн руб.

02 Ноября 2011, 01:29 | Приморье

В 2011 году Приморское отделение Фонда социального страхования выделяет 35,5 млн рублей для финансирования предупредительных мероприятий по улучшению условий на рабочих местах и охрану труда работающих граждан. Взносы, уплачиваемые работодателями в ФСС на страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, частично возвращаются на предприятия для улучшения условий труда их сотрудников.

Спектр использования средств, получаемых из Фонда соцстраха, весьма широк. Работодатели могут использовать их на проведение медосмотров работников, занятых во вредных условиях труда, на покупку спецодежды, приобретение тахографов, кондиционеров, алкотестеров, средств индивидуальной защиты, на проведение аттестации рабочих мест и многое другое, определенное законодательством.

В текущем году по заявлениям работодателей уже выдано десять разрешений на финансирование предупредительных мер. К примеру, 207 тыс. руб. на приобретение средств индивидуальной защиты получил «Морской нефтеналивной порт Козьмино», на 218 тыс. руб. закупит спецодежды для 166 работников «Восточная стивидорная компания» из г. Находка, 135 тыс. руб потратит на аттестацию рабочих мест ОАО «Дальприбор», на эти же цели потратят выделенные деньги ГУ-ДВНИИГМИ и ГУ-Ведомственная охрана Минфина России по Приморскому краю.

Автор: По материалам информагентств
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