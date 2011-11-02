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В январе обрабатывающие производства Приморья дали прирост в 40,3%
В январе промышленность Приморского края увеличила объемы производства продукции к январю 2010 года на 23,9%, сообщает Приморскстат.
Наибольший рост наблюдается в обрабатывающих производствах - на 40,3%. Увеличение отмечено в производстве транспортных средств и оборудования, в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий, обработке древесины и производстве изделий из дерева, в производстве резиновых и пластмассовых изделий, химическом производстве.
В производстве товаров производственно-технического назначения отмечен рост следующих видов продукции: шпона лущенного, шпона строганного, лесоматериалов, кирпича, раствора строительного, конструкций и деталей сборных железобетонных и дверей полимерных. Сокращено производство блоков оконных и паркета.
В добыче полезных ископаемых в январе 2011 по сравнению с январем 2010 года объем производства увеличился на 30,3%. Отмечается рост добычи угля, концентратов вольфрамовых и медных, добычи материалов строительных нерудных.
В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды выпуск электрической и тепловой энергии возрос на 10,1% и 11,5%, соответственно.
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