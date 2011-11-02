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За январь приморцы "проели" 6,6 млрд рублей
Оборот розничной торговли в Приморье в январе 2011 г. составил 14,3 млрд рублей. Население края израсходовало на приобретение товаров на 1,7 млрд рублей больше, чем за январь 2010 года. В сопоставимых ценах оборот розничной торговли увеличился на 5,6%.
Торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети (вне рынка) сформировано 86,5% оборота розничной торговли, доля розничных рынков и ярмарок составила 13,5%.
В структуре оборота розничной торговли доля непродовольственных товаров, которую можно рассматривать как один из показателей качества жизни населения, стабильно занимает более половины – 53,7%. За январь 2011 г. реализовано непродовольственных товаров на 7,7 млрд рублей (108,4% к январю 2010 г.), пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий – на 6,6 млрд рублей (102.4%).
Объем оборота общественного питания составил 0,5 млрд рублей (к январю 2010 г. – 102%).
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