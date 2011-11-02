Фасады для Приморья

Что собой представляют пожаробезопасные фасадные конструкции и как достичь безопасности при их эксплуатации?

Эти и другие вопросы стали предметом обсуждения на семинаре «Фасады-2012», который прошел 30 сентября во владивостокском отеле «Акфес-Сейо». Организатор мероприятия - ООО «PR-агентство «Бабич и Партнеры». Специально по этому поводу Торговым домом «Первый фасадный» во Владивосток были приглашены представители ведущих компаний-производителей фасадных материалов из Красноярска: директор прокатного завода «Алюком» Роман ГАЛИЕВ, директор по маркетингу и продажам литейно-прессового завода «Сегал» Сергей ГАРБУЗОВ и коммерческий директор «Сибирской стекольной компании» Владислав ШАПЕЛЬСКИЙ.

После красочных презентаций выступавших участники семинара смогли лично убедиться в теплостойкости и безопасности представленных конструкций, выставленных на летней террасе подиум-холла. Фасады испытания выдержали.