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Группа ННК объяснила колебание цен на своих АЗС
Цены на топливо не повысились, а вернулись к показателям начала сентября – перед уборочной кампанией
На автозаправочных станциях Группы ННК произошла коррекция цен на топливо. Как сообщала деловая газета «Золотой Рог» ранее, в сентябре Группа снизила розничную цену на все виды топлива на 50 копеек. Это было плановое мероприятие по изменению цен в целях поддержки сельхозпроизводителей региона в период уборки урожая. Сейчас, после завершения уборочной кампании, цены вернулись на прежний уровень.
Сентябрьское снижение цен Группой ННК было весьма значительным. Это снижение зафиксировал и Росстат, который в своих сводках отметил эту тенденцию, к примеру, сразу в нескольких регионах Дальнего Востока. В частности, заметнее всего, отмечал Росстат, цены тогда снизились в Хабаровском и Приморском краях.
Представители ННК в комментариях по поводу коррекции цен отметила, что она является социально-ориентированной компанией и дальнейшее изменение цен на топливо будет зависеть исключительно от конъюнктуры рынка.
Тем временем некоторые наблюдатели поспешили сообщить, что вышеуказанное повышение цен - результат укрепления курса рубля. Однако более подробный анализ этого не подтверждает.
В частности, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков уверен, что «цены на бензин не будут расти из-за отката к нормальным уровням рубля... Могут быть незначительные коррекции, но это будут изменения вверх-вниз на копейки». И далее: «Сейчас, если мы будем видеть откат к нормальным уровням, к 60 рублям за доллар, роста цен на бензин не случится, потому что небольшие подорожания из-за инфляции будут гаситься как раз тем, что курс выправляется к доллару. Цена нефти в рублях будет снижаться, это будет положительно сказываться на розничном рынке, и цена на бензин сохранит свои значения».
С ним согласны и аналитики Центробанка РФ. По их прогнозам цены на бензин и дизельное топливо радикально не изменятся до конца года.
Понятное дело, что одним из факторов риска является внешнеполитическая ситуация. В частности, угроза введения каких-то новых санкций, дестабилизация ситуации в отдельных регионах мира и пр. Однако российские власти в целом уже научились оперативно купировать эти угрозы. Так что ситуация на топливном рынке страны была и остается достаточно стабильной.
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