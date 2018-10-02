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Изменения на строительном рынке Приморского края
В регионе появился интернет-агрегатор в сфере аренды строительной техники и материалов
В регионе появился интернет-агрегатор в сфере аренды строительной техники и материалов - компания под названием «Тяни-копай.рф». Это приведет к снижению себестоимости строительных работ. По разным оценкам аренда техники занимает от 6% до 10% в себестоимости строительства.
До сих пор, чтобы арендовать спецтехнику, компаниям застройщикам, подрядчикам, приходилось делать десятки звонков, терять массу времени, обзванивая по справочникам владельцев техники. Теперь сдающие в аренду сами борются за клиента. К примеру, если у компании-застройщика есть потребность арендовать экскаватор, она на сайте оставляет заявку. Этот запрос автоматически попадает ко всем владельцам техники. Увидев заявку, они участвуют в аукционе за клиента. В результате, застройщик получает минимальную цену и лучшие условия. Комиссию за информационные услуги агрегатор в ближайшее время вводить не планирует.
Подобная система известна во всем мире. Самый яркий пример - нашумевший Uber в сфере автомобильных пассажироперевозок. Его появление резко снизило стоимость проезда в такси.
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