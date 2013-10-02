Дрова для приморцев пока по цене паркета

На грамотное лесоустройство уповают в департаменте лесного хозяйства администрации Приморского края в ответ на запросы приморцев обеспечить их дровами ввиду приближающейся зимы.

Проведение комплекса работ по лесоустройству в рамках государственной программы «Развитие лесного хозяйства Приморского края на 2013-2017 годы» позволит увеличить объем древесины, ежегодно отпускаемой гражданам, до 350 тысяч кубометров. Этот показатель превышает прошлогодние в 1,5 раза, сообщили в пресс-службе края.

Лесоустройство включает в себя проектирование лесничеств и лесопарков, проектирование эксплуатационных, защитных, резервных лесов, проектирование лесных участков, таксацию лесов и проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов. В настоящее время ведется работа по лесоустройству свободных от закрепления земель лесного фонда и бывших совхозных лесов Приморского края. Это в значительной степени позволит снять проблему обеспечения граждан дровами.

Дрова могут поставляться гражданам и с арендных лесных участков, планируют в департаменте лесного хозяйства Приморского края и рассчитывают активизировать работу с арендаторами, чтобы поставляли гражданам дрова по приемлемым ценам, по согласованию с главами поселений. Кроме того, по типу угольных складов, возможна организация сети дровяных. Определенный вклад в обеспечение граждан дровами может внести Приморское лесохозяйственное объединение, ежегодно заготавливающее около 270 тысяч кубометров древесины при уходе за лесами. Значительная часть этой древесины, кстати, продается гражданам по рыночным ценам и сегодня.

В общем, сегодня губернатору Приморья было бы что ответить на вопрос, который задали ему во время «Большой встречи» 26 марта жители северных районов. Мол, живем в лесу, а дров не имеем. Дрова появились, только пока по цене паркета.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.