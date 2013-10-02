В Приморье картофель серьезно подорожал

Уборка картофеля на подмокших полях Приморья еще не завершена, но уже сейчас заметны некоторые перемены на картофельном рынке Приморского края. И связаны они не только с наводнением в житнице Дальнего Востока – в Приамурье, где погибли тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий.

Традиционно август является тем месяцем, когда поставки картофеля из Китая сокращаются практически до минимума, а следующие за ним месяцы определяют конъюнктуру рынка на период вплоть до апреля. В этом сезоне участники рынка отмечают рост цены в рознице. Сегодня цена на местный картофель во Владивостоке находится в пределах от 30 до 50 руб. за 1 кг в супермаркетах. В прошлом году в это время года цена держалась на уровне 25 руб. за кг.

В то же время по официальным данным картофельные поля в этом году сократились с прошлогодних 5320 га до нынешних 4150 га. Впрочем, в Приморье это сокращение не привело к дефициту, поскольку в последние годы специалисты отмечали растущее перепроизводство этого продукта. И даже сейчас, когда уменьшилось не только количество картофельных гектаров, но и снизилась урожайность в среднем на 25% по сравнению с прошлым годом, специалисты не видят причин для резкого скачка цен. При всех неблагоприятных факторах, в том числе ажиотажа, спровоцированного потерями соседних регионов из-за наводнения, предполагаемые объемы собранного урожая в Приморье вполне способны закрыть потребности края до весны.

Впрочем, ситуация не столь однозначная. Фактором риска могут оказаться высокие оптовые цены. Даже компании, имеющие площади для хранения, вынуждены закладывать на зиму свои объемы картофеля по небывало высоким ценам. Причем на этот раз эту цену определяют вовсе не посредники-перепродавцы, а сами фермеры.

Высокую планку задают хозяйства, расположенные вблизи Владивостока. Это, прежде всего, производители Надеждинского района и Артемовского городского округа. Как пояснили в ФГУП «Дальневосточное», продукция которого известна под брендом «Суражевский продукт», сейчас они продают свой картофель, расфасованный в пакеты, по 30-35 руб. за кг. Не фасованный картофель предприятие не планирует поставлять на рынок, поскольку объемы выращенной продукции небольшие.

В то же время хозяйства Октябрьского района, традиционно определявшие низшую ценовую планку картофеля «с поля», в этом году продают его по средним в крае ценам. Как сообщили в администрации района, цена реализации находится на уровне 15 руб. за кг. Возможно, на повышение отпускных цен повлияло сокращение числа китайских рабочих на полях. По крайней мере, в этом году в район, уже много лет зависящий от китайских рабочих, их прибыло на 30% меньше, чем в прошлом году.

На уровне 15 руб. за кг «с поля» сегодня продают и в Партизанском районе, где овощеводческие хозяйства не используют китайскую рабочую силу. Как известно, хозяйства этого района поставляют свою продукцию в основном на рынок Находки. Глава крестьянско-фермерского хозяйства Александр ГРИШКО считает, что цены, сложившиеся сейчас, справедливы в отношении приморского сельхозпроизводителя, работающего по легальным и прозрачным схемам.

А вот крестьянско-фермерское хозяйство Татьяны МОРОЗОВОЙ в том же Партизанском районе сумело в этом году организовать реализацию своего картофеля таким образом, что посредники просто оказались исключены. Для этого понадобилось всего лишь открыть пару собственных ларьков. Один из них работает прямо в с. Фроловка, где расположены поля этого хозяйства, другой – в Находке. Цены в этих ларьках оптовые и розничные одинаковые и находятся на уровне 18 руб. за кг в селе и 20 руб. в городском ларьке. Для розницы такие цены сегодня, пожалуй, наиболее низкие в крае.

В общем же оптовая цена, по словам покупателей, сейчас находится на уровне тех же 18-20 руб. за кг, в то время как в прошлом году они были в пределах 8-9 руб. Высокую цену сейчас держат и в северных районах края. По слова оптовиков, рост стоимости спровоцирован в немалой степени прошлогодним спросом соседних регионов, когда картофель выращенный на северных территориях нашел своего покупателя в Хабаровском крае и Амурской области. Несмотря на то, что сейчас в эти регионы идет помощь со всей страны, и цены там уже стабилизировались, наши северные фермеры, отмечают оптовики, пребывают в ожидании высокого спроса с их стороны.

Но урожай пока собран только с половины картофельных плантаций Приморья. Тем не менее оптовики отмечают, что на зиму его заложено уже достаточно много и закладка еще продолжается. При этом о снижении цены говорить не стоит – этой зимой картофель дешевым не будет. Впрочем, на цену могут повлиять доставка картофеля из других регионов России. И, конечно, из Китая.

Вообще в СМИ уже объявляли, что в Приморье придет картофель из Омска. Но когда это случиться, пока не ясно. К тому же в расположенных ближе к Дальнему Востоку картофельных регионах, таких например, как Иркутская область и Бурятия, в этом году тоже недобор урожая. Правда, по другой причине – засухи. В общем, оптовики говорят, что некоторые базы Владивостока, например Фадеевская, пока в ожидании полной загрузки.

В то же время цены на картофель в Китае, отмечают поставщики, не повышались в этом году. Как и прежде, они находятся на уровне 3 юаней за кг. В Приморье с доставкой и таможенным платежами себестоимость этого картофеля находится на уровне 23 руб. за кг, китайские оптовые продавцы продают его здесь примерно по 26 руб. за кг.

Елена АБАШЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.