Приморье не выбирает свой газ

Прошел ровно год, как субъекты Дальнего Востока стали получать газ с проекта «Сахалин-2». Однако план потребления все еще не вышел на должный уровень. Хуже всех план потребления выполняет Приморский край.

В соответствии с постановлением правительства РФ от 2011 года, объем поставок природного газа компанией «Сахалин Энерджи» с проекта «Сахалин-2» российским потребителям, включая Сахалинскую область, Хабаровский и Приморский края, должен составлять 1,4 млрд кубометров в год.

По словам коммерческого директора «Сахалин Энерджи» Андрея ОХОТКИНА, ежегодное потребление Сахалинской области оценивается в 700 млн кубометров, и на сегодня область лучше других выполняет этот план. В отличие от Сахалина субъекты материковой части ДФО выберут суммарно в 2012 году не более 500-600 млн кубов газа.

- У нас нет достаточной информации, с чем это связано. Мы свои обязательства поставок газа выполняем четко, без срывов и остановок. Отдаем все, что затребовано, «Газпрому», который выступает агентом государства по получению газа в соответствии с соглашением о разделе продукции (СРП). «Газпром» получает от нас газ и далее распределяет его потребителям.

Интересно, что в 2014 году заканчивается срок действия упомянутого постановления, и руководителей «Сахалин Энерджи» беспокоят планы поставок газа за пределами этого срока.

- Когда мы задаем вопрос, а что будет дальше, чиновники не дают конкретного ответа, - сетует Андрей Охоткин. - Между тем нам нужна ясность. Были построены специальные узлы подачи газа в ГТС «Сахалин-Хабаровск-Владивосток», российская сторона возместила эти затраты, а теперь возникает вопрос, зачем они строились, если газ не будет востребован. Это первое, и второе - у Сахалина нет других технических возможностей для поставок газа, кроме трубы «Сахалинской энергии». Об этом всем чиновникам надо помнить и планировать дальнейшие действия. На сегодня договорная ситуация такова, что мы, согласно постановлению, должны прекратить поставки газа после 2014 года. Время бежит быстро, решения должны приниматься заранее, так как во всем этом процессе есть много нюансов. Они связаны со статусом СРП, который иногда нелегко совместить с российскими экономическими реалиями. Чтобы учесть интересы всех сторон, нужно принимать решение сейчас и не ждать, чтобы впоследствии делать это в пожарном порядке.

Надежда ВОРОНЦОВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.

