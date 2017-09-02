Еду в Приморье будут продавать на бирже

Площадку для аукционных торгов сельскохозяйственной продукцией планируют организовать в Приморье. Об этом сообщили на встрече вице-губернатора края Дениса Бочкарева с предпринимателями, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В ходе встречи участники поднимали вопрос реализации сельхозпроизводителями продукции растениеводства, в частности сои. По словам директора ООО «Черниговский продукт» Кирилла Хижинского, сейчас компании закупщики в Приморском крае являются монополистами.

«Часть нашей продукции закупают приморские птицефабрики, но основной объем поставляется на Уссурийский масложировой комбинат, который определяет цену», – сказал он, добавив, что создание биржи позволит наладить сбыт продукции местных сельхозпроизводителей.

«Аукционные торги позволят определить справедливую цену и продавать качественную приморскую продукцию в другие регионы страны, в том числе за рубеж», – добавил Кирилл Хижинский.

Вице-губернатор Денис Бочкарев отметил, что в Приморье уже проводятся аукционы по реализации рыбы и рыбной продукции, и поручил профильным департаментам проработать вопрос по созданию сельскохозяйственной биржи.

«На третьем Восточном экономическом форуме будут проводиться аукционные торги по реализации рыбы. Нужно учесть этот опыт, и выставлять на аукцион продукцию сельского хозяйства», – подчеркнул заместитель главы региона.

Напомним, сейчас предприятия розничной торговли могут выставлять заявки на Дальневосточной рыбной бирже. Участие в торгах дает каждому участнику возможность приобрести рыбу и морепродукты непосредственно у рыбодобывающих компаний и производителей, исключая посредническое звено.