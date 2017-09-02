Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Еду в Приморье будут продавать на бирже
Площадку для аукционных торгов сельскохозяйственной продукцией планируют организовать в Приморье. Об этом сообщили на встрече вице-губернатора края Дениса Бочкарева с предпринимателями, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
В ходе встречи участники поднимали вопрос реализации сельхозпроизводителями продукции растениеводства, в частности сои. По словам директора ООО «Черниговский продукт» Кирилла Хижинского, сейчас компании закупщики в Приморском крае являются монополистами.
«Часть нашей продукции закупают приморские птицефабрики, но основной объем поставляется на Уссурийский масложировой комбинат, который определяет цену», – сказал он, добавив, что создание биржи позволит наладить сбыт продукции местных сельхозпроизводителей.
«Аукционные торги позволят определить справедливую цену и продавать качественную приморскую продукцию в другие регионы страны, в том числе за рубеж», – добавил Кирилл Хижинский.
Вице-губернатор Денис Бочкарев отметил, что в Приморье уже проводятся аукционы по реализации рыбы и рыбной продукции, и поручил профильным департаментам проработать вопрос по созданию сельскохозяйственной биржи.
«На третьем Восточном экономическом форуме будут проводиться аукционные торги по реализации рыбы. Нужно учесть этот опыт, и выставлять на аукцион продукцию сельского хозяйства», – подчеркнул заместитель главы региона.
Напомним, сейчас предприятия розничной торговли могут выставлять заявки на Дальневосточной рыбной бирже. Участие в торгах дает каждому участнику возможность приобрести рыбу и морепродукты непосредственно у рыбодобывающих компаний и производителей, исключая посредническое звено.
Новости тематики
- В Приморском крае увеличилось производство мяса
- Развитие ТОРов в Приморье может затормозить чума
- Во Владивостоке развернулась главная продовольственная ярмарка
- Еду в Приморье будут продавать на бирже
- В Приморье самый низкий показатель освоения сельхозсубсидий
- Новый закон должен защитить приморскую землю
- В Приморье из-за тайфуна спекулянты взвинтили цены на овощи
- Еще одна федеральная компания намерена скупать сельхозземли в Приморье
- Приморский производитель спровоцировал тотальный дефицит местных овощей и резкий рост цен
- Овощи в Приморье даже местного производства будут стремительно дорожать
Новости раздела
- В Приморском крае увеличилось производство мяса
- "Золотой тур" по Приморью
- Жилищное строительство в Приморье рухнуло на 40%
- Строительные компании игнорируют запросы 70% населения Приморья
- Развитие ТОРов в Приморье может затормозить чума
- Туры выходного дня
- Куда двигаться строителям Приморья дальше
- Благоустройство новых микрорайонов
- Во Владивостоке развернулась главная продовольственная ярмарка
- Дальневосточная таможня продвигает свободный таможенный режим
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Москве мгновенно отреагировали на предложение главы Приморья
- На Приморье надвигается циклон из Китая
- Стало известно, зачем Путин вызывал Миклушевского
- Крепость Владивосток пала
- Владимир Путин подписал важный для Владивостока закон
- В России появится ипотека под 6% годовых
- Изменения в Правилах дорожного движения спровоцируют хаос на дорогах - эксперты
- Эксперты о последних кадровых решениях главы Приморья: "Чувствуется рука мастера"
- Приводим холестерин в норму
- Новый вид поддержки бизнеса предусмотрел Гарантийный фонд Приморья