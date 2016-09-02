В Приморье из-за тайфуна спекулянты взвинтили цены на овощи

Сильные проливные дожди, принесенные в Приморье тайфуном «Лайонрок», нанесли непоправимый урон в том числе и сельскому хозяйству края. Точные масштабы потерь будут известны позже, но, по некоторым оценкам, ущерб от затопления полей может составить сотни миллионов рублей, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

По крайней мере, по предварительной оценке, потери, например, в Анучинском районе, где пострадало примерно 850 га полей, засеянных соей, и еще несколько десятков картофельных гектаров, составили около 35 млн. руб. Еще больше пострадали поля Чугуевского района, где из 3,2 тыс. га общей площади под водой оказалось 2,5 тыс. га, из которых 80 га – картофельные.

Проливные дожди прошлой ночью принесли паводок еще нескольким районам, в том числе, Октябрьскому и Уссурийскому, где выращивается основной объем овощей в крае. Как и в прошлом году, стихия обрушилась в самом начале массовой уборки овощей. Сейчас уборка приостановлена и фермеры ждут, когда сойдет вода. Основные опасения они связывают с возможным сбросом воды в китайских водохранилищах, в результате чего может выйти из берегов речка Раздольная и уничтожить все посевы, как это случилось, по их словам, в прошлом году. «Все решат ближайшие два-три дня», - говорят фермеры.

А между тем, рынок овощей уже отреагировал на стихию. Цены на картофель на оптовом рынке в Уссурийске до начала проливных дождей находились на уровне 16-18 руб. за кг, сейчас цена подскочила до 25 руб. за кг. Подорожала капуста с 6 руб. за кг до 12 руб. Отмечен некоторый рост цен на морковь и свеклу. Впрочем, фермеры говорят о том, что в случае, если вода начнет в ближайшие часы уходить, то цены скорее всего уже на следующей неделе вернуться на прежний уровень.

Елена АБАШЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.