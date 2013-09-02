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На прибывшем в Приморье судне моряков кормили насекомыми
В Приморском крае в порту г. Находки на иностранном судне обнаружены заражённые продукты питания. Заражённость была выявлена в результате проведенного государственного фитосанитарного контроля. На борту судна проведены работы по обеззараживанию.
В ходе карантинного фитосанитарного контроля, проведённого в отношении прибывшего в порт Находки иностранного судна Bao Sheng под флагом КНР, в судовой продовольственной кладовой обнаружены продукты питания экипажа с живыми насекомыми.
Проведённые Приморским филиалом ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» Россельхознадзора лабораторные исследования подтвердили, что в зернах сои находились живые жуки четырехпятнистой зерновки, имеющей для Российской Федерации карантинный статус.
Заражение российской территории этим, пока ещё отсутствующим в России, видом вредителей растений удалось предотвратить. Однако, по словам специалистов карантина растений Россельхознадзора, заражение российской территории этими вредителями может нанести серьёзный вред урожаю выращиваемых в России зернобобовых культур, прежде всего это горох, соя и фасоль, привести к удорожанию этих видов пищевых продуктов, а также к увеличению обработок их посевов пестицидами.
В настоящее время в продовольственной кладовой иностранного судна проведены работы по обеззараживанию. Вынос на берег продуктов питания экипажа запрещён, сообщили ZRPRESS.RU в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
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