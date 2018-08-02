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Во Владивостоке растут цены на вторичное жилье
До начала этого года вторичный рынок жилья Владивостока показывал незначительное снижение средней цены предложения квадратного метра жилья и колебания в пределах 93-100 тыс. рублей. Причем еще в начале 2015 года средняя цена «квадрата» уже превышала 100 тыс. рублей. Директор ООО «Индустрия-Р» Сергей ДЫМЧЕНКО считает, что повышение цены предложения в конце весны и начале лета демонстрирует выход рынка из депрессии.
Тем не менее, ситуация неоднозначна, и при общем росте средней цены проявляют себя достаточно заметные месячные колебания средних цен по отдельным районам города, показывая как положительную, так и отрицательную динамику.
О текущем положении дел на рынке краевого центра глава «Индустрии-Р» рассказал деловой газете «Золотой Рог».
- Сергей Николаевич, чем начало этого лета было характерно для вторичного рынка жилья Владивостока?
- Повышением активности продавцов. В июне объем предложения на рынке купли-продажи квартир составил около 30,3 млрд рублей, что на 2,31% выше аналогичного показателя мая. По количеству выставленных на продажу объектов лидерами среди районов города стали: «Вторая речка» - 596 предложений, «Чуркин» – 555, «Центр» - 441, а по объему предложений: центр - 4,4 млрд рублей, Вторая Речка - 3,2 млрд и Эгершельд - 2,4 млрд.
Самым дорогим районом города стал центр, где средняя удельная цена предложения составила 124 464 рубля за квадратный метр, а самый дешевый – остров Русский, на котором она была почти в два раза меньше – всего 64 957 рублей. При этом средняя цена предложения «квадрата» на вторичном рынке города составила 101 545 рублей, увеличившись за месяц на 0,87%. Средняя полная цена предложения достигла 5 538 527 рублей, что на 1,17% больше, чем в мае.
- То есть неожиданно для лета, когда традиционно активность рынка падала, проявился рост цен?
- Действительно. Сегодня ситуация такова, что цены на жилье по городу приходят к уровню 2015 года. В период с 2014 по 2016 год наблюдалось достаточно серьезное снижение цен. Активность покупателей тогда снизилась, потому что проявили себя введенные против страны санкции, проблемы с кредитными средствами и увеличение ключевой ставки Центробанка РФ. Своих же денежных средств для покупки жилья у людей не хватало. Соответственно, на рынке проявился определенный спад.
На сегодняшний день ситуация выравнивается, потому что, с одной стороны, государство и правительство РФ предпринимают усилия, чтобы расшевелить ипотечный рынок. Ставки по ипотечным кредитам падают не только декларативно, но и по конкретным банкам. Более того, сегодня покупателям, закредитованным в неблагоприятный период под высокие ставки, предлагается масса предложений по рефинансированию, чтобы уйти от дорогого кредита и получить ипотеку по более низкой ставке. С другой стороны, под влиянием этого начал проявляться рост спроса на жилье.
- Так ли уж важны кредиты на нашем рынке жилья?
- Сегодня они играют ключевую роль. Без кредитов на наличные деньги теперь приобретают крайне незначительное количество жилья. Сделки в основном идут либо с участием ипотеки, либо – обмен с доплатой. Чистые покупки становятся все реже и реже.
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Средняя удельная цена предложения 1 кв. м. по районам г. Владивостока
|2018, июнь
|2018, май
|Районы города
|Мин
|Средняя
|Макс
|Штук
|Средняя, руб./кв.м.
|% изм
|руб./кв.м.
|64, 71 микрорайоны
|49 199
|88 920
|144 985
|433
|88 164
|0,86%
|Баляева
|49 091
|90 654
|147 059
|316
|90 554
|0,11%
|БАМ
|14 000
|101 790
|182 353
|212
|99 560
|2,24%
|Борисенко
|46 341
|87 558
|150 000
|274
|87 736
|-0,20%
|Вторая речка
|21 111
|100 831
|165 385
|596
|100 342
|0,49%
|Гайдамак
|34 314
|95 040
|159 980
|49
|95 226
|-0,20%
|Горностай
|60 870
|69 386
|85 000
|7
|66 031
|5,08%
|Заря
|34 483
|82 363
|119 231
|33
|83 385
|-1,23%
|Луговая
|54 651
|92 581
|162 037
|125
|93 230
|-0,70%
|Некрасовская
|31 250
|116 811
|185 333
|203
|117 953
|-0,97%
|о. Русский
|38 462
|64 957
|96 875
|54
|64 223
|1,14%
|Патрокл
|26 515
|102 719
|141 935
|51
|108 806
|-5,59%
|Первая речка
|34 483
|120 515
|256 579
|264
|120 115
|0,33%
|Пригород
|53 571
|74 360
|95 000
|28
|73 367
|1,35%
|Снеговая
|36 111
|81 764
|116 667
|65
|83 545
|-2,13%
|Снеговая падь
|66 667
|95 899
|148 485
|103
|94 975
|0,97%
|Столетие
|47 368
|103 813
|186 207
|324
|103 934
|-0,12%
|Тихая
|56 000
|89 843
|135 000
|167
|88 676
|1,32%
|Толстого (Буссе)
|57 955
|111 433
|173 810
|71
|109 976
|1,33%
|Третья рабочая
|70 833
|105 571
|224 444
|316
|105 820
|-0,24%
|Трудовая
|55 000
|85 587
|122 308
|76
|86 145
|-0,65%
|Фадеева
|43 519
|98 094
|161 538
|36
|95 615
|2,59%
|Центр
|38 194
|124 464
|289 655
|441
|124 481
|-0,01%
|Чуркин
|32 143
|93 777
|157 143
|555
|93 587
|0,20%
|Эгершельд
|37 941
|114 627
|290 076
|314
|111 352
|2,94%
- То есть наш покупатель становится беднее по сравнению даже с тем, который выходил на рынок лет 10-15 назад?
- Вероятно. Я для себя так до сих пор и не понял – основные поставщики богатых людей у нас – это рыбная и лесная отрасли, торговля, да немного IT-технологии. Или что-то еще? На мой взгляд, все остальные бизнесы не дают работникам доходы, с которыми на нашем рынке жилья можно покупать квартиры без кредита. Но даже с кредитом – трудно представить, кто будет приобретать квадратный метр недостроенного дома в ЖК «Маринист» за 160 тыс. рублей, если он с учетом достройки будет стоить еще дороже…
- С отделкой и обстановкой квартиры – это расходы для действительно очень состоятельных людей. А они у нас в основном уже слетелись в «орлиные гнезда», в пригородные уединенные особняки. И своей новой генерации богатых людей в городе пока незаметно. Наверное, их стоит привлекать извне?
- Чтобы люди извне имели желание покупать такие дорогие квартиры, нужно иметь не только хороший проект жилого комплекса, но чтобы и в округе было бы не особенно плохо, и жильцам было бы удобно. А здесь – территория смешанного назначения, рядом железная дорога, ощутим недостаток инфраструктуры для обслуживания такого комплекса. Думаю, что для москвича приезжать и покупать такое жилье во Владивостоке больше, чем за 160 тыс. рублей «квадрат» - вряд ли интересно.
- Мне приводили пример, что есть у нас такой горожанин, который постоянно живет в столице, и только на недельку-другую за год приезжает отдохнуть во Владивосток. Наверное, есть бывшие приморцы, которые уехали и состоялись там, но скучают по Владивостоку. Могут ли они стать покупателями у нас такого жилья?
- Допустим, из всех миллионов москвичей около 500 могут найтись, которые желают купить. Вопрос: сколько из них готовы выложить 20 млн рублей за квартиру площадью 100 квадратных метров. Признаться, я такую ностальгию не понимаю. И еще покупка зависит от того, чем ему здесь заниматься, от наших перспектив развития, от его личного бизнеса.
Мне недавно прислали впечатления о Владивостоке одного из туристов с запада страны. Он отметил, что Владивосток – это больше город для автомобилей, чем для людей.
И это впечатление понятно – тротуары у нас становятся все уже, а пешеходных зон почти нет. Удобно пройти можно всего лишь по части улицы Фокина, Набережной Цесаревича и Спортивной набережной. Они вроде бы благоустроены, но недостаточно. Так, на Цесаревича в жаркий день, когда много людей – ни навесов, ни тени, чтобы спрятаться от солнца, ни в достатке лавочек, где можно посидеть и пообщаться. А на Спортивке – не особенно ухоженная пляжная зона. Кроме того, хотя утверждают, что у нас в городе заработали очистные сооружения, здесь у моря этого не чувствуется – запах выдает, что стоки по-прежнему скидываются в море напрямую. И это с точки зрения привлекательности города - тоже не очень положительно.
- А может ли город привлечь состоятельного иностранного покупателя, которому наше дорогое жилье интересно? Понятно, что выходцам из бывших республик СССР оно, за редким исключением, не по карману.
- Мне кажется, что те же корейцы и японцы, на которых стоило бы в этом рассчитывать, не хотели бы у нас жить. Одно дело, когда они приезжают к нам туристами, но, чтобы жить постоянно, для них важна стабильность и возможность заниматься своим делом. Без этого они вкладывать деньги в другую страну не будут. А у нас со стабильностью проблематично
- Тем не менее рынок нового жилья в городе сегодня устойчиво развивается и находит покупателей. И на нем сегодня есть предложения и по относительно нормальным ценам.
- Действительно, в домах-новостройках по Владивостоку средневзвешенная цена предложения в июне составила 93 643 рубля за квадратный метр. Если взять во внимание вероятную погрешность вычислений, по сравнению с маем цена осталась прежней и дешевле, чем на вторичном рынке. Примерно на 10 тыс. рублей. Но надо брать во внимание, что рынок новостроя во Владивостоке зачастую предлагает голые стены, а не квартиру «под ключ».
Кроме того, одной из основных проблем нового жилья у нас остается то, что никакого адекватного плана развития территории Владивостока как не было, так и нет.
Тот же генплан – это не руководство к действию. Он не работает. В основном преобладают точечные застройки. За исключением Снеговой пади, Лесного квартала и некоторых других новых жилых зон.
Притом что жилье в Снеговой пади настроили, социальная инфраструктура до сих пор не соответствует потребностям жителей. А по Патроклу, где тоже уже ввели достаточно много жилья, социалки еще вообще нет. Поэтому цена квадрата там сегодня стала ниже, чем три-четыре года назад.
|
Средняя удельная и полная цена предложения 1 кв. м. по типам квартир в г. Владивостоке, руб.
|2018, июнь
|2018, май
|Количество комнат
|Средняя за 1 кв. м
|Полная руб.
|Средняя за 1 кв. м
|% изм.
|Полная руб.
|% изм.
|средней.
|полной
|1-комнатная
|103 612
|3 708 584
|103 379
|0,23%
|3 703 453
|0,14%
|2-комнатная
|100 610
|5 304 911
|99 954
|0,66%
|5 272 484
|0,62%
|3-комнатная
|95 926
|7 138 592
|95 011
|0,96%
|7 096 153
|0,60%
|4-комнатная
|97 905
|10 365 759
|95 574
|2,44%
|10 338 374
|0,26%
|5-комнатная
|105 788
|16 169 962
|103 350
|2,36%
|15 866 231
|1,91%
|6 комнат и более
|117 924
|27 529 897
|119 841
|-1,60%
|29 522 885
|-6,75%
|Гостинка
|103 355
|2 061 697
|103 944
|-0,57%
|2 046 243
|0,76%
|Комната
|97 266
|1 530 645
|97 077
|0,19%
|1 530 400
|0,02%
- Становятся ли более конкурентны Владивостоку новые многоэтажки за его пределами? Известно, что некоторые уже предпочитают периферию – покупают себе новое жилье даже в Уссурийске – в ЖК «Радужном»?
- Мне кажется, что в отношении развития конкурентной Владивостоку жилой среды сегодня интересен жилой комплекс компании «Зима Южная» в Надеждинском районе. Он находится в пределах часа езды от центра Владивостока, а по низководному мосту можно доехать еще быстрее. Судя по намерениям застройщика, в «Надеждинском полесье» предполагается сделать развитую инфраструктуру и комфортное дворовое пространство.
- В таком ключе новострой перспективен?
- Да. У самого Владивостока есть возможность развивать в таком ключе свои территории вплоть до Артема, но в нашей ситуации это затянется на десятилетия. Здесь необходимо строительство того, чего нет – новых коммуникаций, дорог, инфраструктуры. Это должно как-то делать государство. Сами застройщики не будут. Они сегодня стремятся строить там, где все это есть. Особенно в центре города.
- Где особенно важно сохранять историческую среду, без которой он туристам просто не интересен?
- Центральная часть города уже переполнена разнообразием имеющегося здесь жилья до такой степени, что в идеале было бы - все старое снести и построить заново, как это хотел генеральный секретарь Никита ХРУЩЕВ. Но если все-таки сохранять, то историческую часть города надо сделать как конфетку.
Фото автора.
Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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