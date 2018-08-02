Во Владивостоке растут цены на вторичное жилье

До начала этого года вторичный рынок жилья Владивостока показывал незначительное снижение средней цены предложения квадратного метра жилья и колебания в пределах 93-100 тыс. рублей. Причем еще в начале 2015 года средняя цена «квадрата» уже превышала 100 тыс. рублей. Директор ООО «Индустрия-Р» Сергей ДЫМЧЕНКО считает, что повышение цены предложения в конце весны и начале лета демонстрирует выход рынка из депрессии.

Тем не менее, ситуация неоднозначна, и при общем росте средней цены проявляют себя достаточно заметные месячные колебания средних цен по отдельным районам города, показывая как положительную, так и отрицательную динамику.

О текущем положении дел на рынке краевого центра глава «Индустрии-Р» рассказал деловой газете «Золотой Рог».





- Сергей Николаевич, чем начало этого лета было характерно для вторичного рынка жилья Владивостока?

- Повышением активности продавцов. В июне объем предложения на рынке купли-продажи квартир составил около 30,3 млрд рублей, что на 2,31% выше аналогичного показателя мая. По количеству выставленных на продажу объектов лидерами среди районов города стали: «Вторая речка» - 596 предложений, «Чуркин» – 555, «Центр» - 441, а по объему предложений: центр - 4,4 млрд рублей, Вторая Речка - 3,2 млрд и Эгершельд - 2,4 млрд.

Самым дорогим районом города стал центр, где средняя удельная цена предложения составила 124 464 рубля за квадратный метр, а самый дешевый – остров Русский, на котором она была почти в два раза меньше – всего 64 957 рублей. При этом средняя цена предложения «квадрата» на вторичном рынке города составила 101 545 рублей, увеличившись за месяц на 0,87%. Средняя полная цена предложения достигла 5 538 527 рублей, что на 1,17% больше, чем в мае.





- То есть неожиданно для лета, когда традиционно активность рынка падала, проявился рост цен?

- Действительно. Сегодня ситуация такова, что цены на жилье по городу приходят к уровню 2015 года. В период с 2014 по 2016 год наблюдалось достаточно серьезное снижение цен. Активность покупателей тогда снизилась, потому что проявили себя введенные против страны санкции, проблемы с кредитными средствами и увеличение ключевой ставки Центробанка РФ. Своих же денежных средств для покупки жилья у людей не хватало. Соответственно, на рынке проявился определенный спад.

На сегодняшний день ситуация выравнивается, потому что, с одной стороны, государство и правительство РФ предпринимают усилия, чтобы расшевелить ипотечный рынок. Ставки по ипотечным кредитам падают не только декларативно, но и по конкретным банкам. Более того, сегодня покупателям, закредитованным в неблагоприятный период под высокие ставки, предлагается масса предложений по рефинансированию, чтобы уйти от дорогого кредита и получить ипотеку по более низкой ставке. С другой стороны, под влиянием этого начал проявляться рост спроса на жилье.

- Так ли уж важны кредиты на нашем рынке жилья?

- Сегодня они играют ключевую роль. Без кредитов на наличные деньги теперь приобретают крайне незначительное количество жилья. Сделки в основном идут либо с участием ипотеки, либо – обмен с доплатой. Чистые покупки становятся все реже и реже.

Средняя удельная цена предложения 1 кв. м. по районам г. Владивостока 2018, июнь 2018, май Районы города Мин Средняя Макс Штук Средняя, руб./кв.м. % изм руб./кв.м. 64, 71 микрорайоны 49 199 88 920 144 985 433 88 164 0,86% Баляева 49 091 90 654 147 059 316 90 554 0,11% БАМ 14 000 101 790 182 353 212 99 560 2,24% Борисенко 46 341 87 558 150 000 274 87 736 -0,20% Вторая речка 21 111 100 831 165 385 596 100 342 0,49% Гайдамак 34 314 95 040 159 980 49 95 226 -0,20% Горностай 60 870 69 386 85 000 7 66 031 5,08% Заря 34 483 82 363 119 231 33 83 385 -1,23% Луговая 54 651 92 581 162 037 125 93 230 -0,70% Некрасовская 31 250 116 811 185 333 203 117 953 -0,97% о. Русский 38 462 64 957 96 875 54 64 223 1,14% Патрокл 26 515 102 719 141 935 51 108 806 -5,59% Первая речка 34 483 120 515 256 579 264 120 115 0,33% Пригород 53 571 74 360 95 000 28 73 367 1,35% Снеговая 36 111 81 764 116 667 65 83 545 -2,13% Снеговая падь 66 667 95 899 148 485 103 94 975 0,97% Столетие 47 368 103 813 186 207 324 103 934 -0,12% Тихая 56 000 89 843 135 000 167 88 676 1,32% Толстого (Буссе) 57 955 111 433 173 810 71 109 976 1,33% Третья рабочая 70 833 105 571 224 444 316 105 820 -0,24% Трудовая 55 000 85 587 122 308 76 86 145 -0,65% Фадеева 43 519 98 094 161 538 36 95 615 2,59% Центр 38 194 124 464 289 655 441 124 481 -0,01% Чуркин 32 143 93 777 157 143 555 93 587 0,20% Эгершельд 37 941 114 627 290 076 314 111 352 2,94%

- То есть наш покупатель становится беднее по сравнению даже с тем, который выходил на рынок лет 10-15 назад?

- Вероятно. Я для себя так до сих пор и не понял – основные поставщики богатых людей у нас – это рыбная и лесная отрасли, торговля, да немного IT-технологии. Или что-то еще? На мой взгляд, все остальные бизнесы не дают работникам доходы, с которыми на нашем рынке жилья можно покупать квартиры без кредита. Но даже с кредитом – трудно представить, кто будет приобретать квадратный метр недостроенного дома в ЖК «Маринист» за 160 тыс. рублей, если он с учетом достройки будет стоить еще дороже…

- С отделкой и обстановкой квартиры – это расходы для действительно очень состоятельных людей. А они у нас в основном уже слетелись в «орлиные гнезда», в пригородные уединенные особняки. И своей новой генерации богатых людей в городе пока незаметно. Наверное, их стоит привлекать извне?

- Чтобы люди извне имели желание покупать такие дорогие квартиры, нужно иметь не только хороший проект жилого комплекса, но чтобы и в округе было бы не особенно плохо, и жильцам было бы удобно. А здесь – территория смешанного назначения, рядом железная дорога, ощутим недостаток инфраструктуры для обслуживания такого комплекса. Думаю, что для москвича приезжать и покупать такое жилье во Владивостоке больше, чем за 160 тыс. рублей «квадрат» - вряд ли интересно.

- Мне приводили пример, что есть у нас такой горожанин, который постоянно живет в столице, и только на недельку-другую за год приезжает отдохнуть во Владивосток. Наверное, есть бывшие приморцы, которые уехали и состоялись там, но скучают по Владивостоку. Могут ли они стать покупателями у нас такого жилья?

- Допустим, из всех миллионов москвичей около 500 могут найтись, которые желают купить. Вопрос: сколько из них готовы выложить 20 млн рублей за квартиру площадью 100 квадратных метров. Признаться, я такую ностальгию не понимаю. И еще покупка зависит от того, чем ему здесь заниматься, от наших перспектив развития, от его личного бизнеса.

Мне недавно прислали впечатления о Владивостоке одного из туристов с запада страны. Он отметил, что Владивосток – это больше город для автомобилей, чем для людей.

И это впечатление понятно – тротуары у нас становятся все уже, а пешеходных зон почти нет. Удобно пройти можно всего лишь по части улицы Фокина, Набережной Цесаревича и Спортивной набережной. Они вроде бы благоустроены, но недостаточно. Так, на Цесаревича в жаркий день, когда много людей – ни навесов, ни тени, чтобы спрятаться от солнца, ни в достатке лавочек, где можно посидеть и пообщаться. А на Спортивке – не особенно ухоженная пляжная зона. Кроме того, хотя утверждают, что у нас в городе заработали очистные сооружения, здесь у моря этого не чувствуется – запах выдает, что стоки по-прежнему скидываются в море напрямую. И это с точки зрения привлекательности города - тоже не очень положительно.

- А может ли город привлечь состоятельного иностранного покупателя, которому наше дорогое жилье интересно? Понятно, что выходцам из бывших республик СССР оно, за редким исключением, не по карману.

- Мне кажется, что те же корейцы и японцы, на которых стоило бы в этом рассчитывать, не хотели бы у нас жить. Одно дело, когда они приезжают к нам туристами, но, чтобы жить постоянно, для них важна стабильность и возможность заниматься своим делом. Без этого они вкладывать деньги в другую страну не будут. А у нас со стабильностью проблематично

- Тем не менее рынок нового жилья в городе сегодня устойчиво развивается и находит покупателей. И на нем сегодня есть предложения и по относительно нормальным ценам.

- Действительно, в домах-новостройках по Владивостоку средневзвешенная цена предложения в июне составила 93 643 рубля за квадратный метр. Если взять во внимание вероятную погрешность вычислений, по сравнению с маем цена осталась прежней и дешевле, чем на вторичном рынке. Примерно на 10 тыс. рублей. Но надо брать во внимание, что рынок новостроя во Владивостоке зачастую предлагает голые стены, а не квартиру «под ключ».

Кроме того, одной из основных проблем нового жилья у нас остается то, что никакого адекватного плана развития территории Владивостока как не было, так и нет.

Тот же генплан – это не руководство к действию. Он не работает. В основном преобладают точечные застройки. За исключением Снеговой пади, Лесного квартала и некоторых других новых жилых зон.

Притом что жилье в Снеговой пади настроили, социальная инфраструктура до сих пор не соответствует потребностям жителей. А по Патроклу, где тоже уже ввели достаточно много жилья, социалки еще вообще нет. Поэтому цена квадрата там сегодня стала ниже, чем три-четыре года назад.

Средняя удельная и полная цена предложения 1 кв. м. по типам квартир в г. Владивостоке, руб. 2018, июнь 2018, май Количество комнат Средняя за 1 кв. м Полная руб. Средняя за 1 кв. м % изм. Полная руб. % изм. средней. полной 1-комнатная 103 612 3 708 584 103 379 0,23% 3 703 453 0,14% 2-комнатная 100 610 5 304 911 99 954 0,66% 5 272 484 0,62% 3-комнатная 95 926 7 138 592 95 011 0,96% 7 096 153 0,60% 4-комнатная 97 905 10 365 759 95 574 2,44% 10 338 374 0,26% 5-комнатная 105 788 16 169 962 103 350 2,36% 15 866 231 1,91% 6 комнат и более 117 924 27 529 897 119 841 -1,60% 29 522 885 -6,75% Гостинка 103 355 2 061 697 103 944 -0,57% 2 046 243 0,76% Комната 97 266 1 530 645 97 077 0,19% 1 530 400 0,02%

- Становятся ли более конкурентны Владивостоку новые многоэтажки за его пределами? Известно, что некоторые уже предпочитают периферию – покупают себе новое жилье даже в Уссурийске – в ЖК «Радужном»?

- Мне кажется, что в отношении развития конкурентной Владивостоку жилой среды сегодня интересен жилой комплекс компании «Зима Южная» в Надеждинском районе. Он находится в пределах часа езды от центра Владивостока, а по низководному мосту можно доехать еще быстрее. Судя по намерениям застройщика, в «Надеждинском полесье» предполагается сделать развитую инфраструктуру и комфортное дворовое пространство.

- В таком ключе новострой перспективен?

- Да. У самого Владивостока есть возможность развивать в таком ключе свои территории вплоть до Артема, но в нашей ситуации это затянется на десятилетия. Здесь необходимо строительство того, чего нет – новых коммуникаций, дорог, инфраструктуры. Это должно как-то делать государство. Сами застройщики не будут. Они сегодня стремятся строить там, где все это есть. Особенно в центре города.

- Где особенно важно сохранять историческую среду, без которой он туристам просто не интересен?

- Центральная часть города уже переполнена разнообразием имеющегося здесь жилья до такой степени, что в идеале было бы - все старое снести и построить заново, как это хотел генеральный секретарь Никита ХРУЩЕВ. Но если все-таки сохранять, то историческую часть города надо сделать как конфетку.

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