Будем с теплом

Подготовку к зиме на юго-востоке Приморья оценили вице-губернатор Александр Лось и представители профильных департаментов краевой администрации

Беспроблемное прохождение зимы – общая задача краевой и муниципальных администраций, а также теплоснабжающих и подрядных организаций. Такова главная мысль совещания по подготовке к отопительному сезону 2016-2017 годов, которое провел на минувшей неделе вице-губернатор Приморского края Александр ЛОСЬ. Формат встречи позволил представителям власти и теплоснабжающих организаций задать друг другу не всегда удобные, но требующие совместного решения вопросы, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

В качестве места проведения совещания было выбрано село Владимиро-Александровское – административный центр Партизанского муниципального района. Кроме того, представители краевого департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам посетили котельные, реконструированные в рамках госпрограммы «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2013-2020 годы.

Долги есть, но их гасят

- Давайте сделаем так, чтобы зима, как это иногда случается в России, не наступила для нас неожиданно, - задал тон совещанию вице-губернатор Александр Лось. – Постарайтесь задать друг другу наиболее проблемные вопросы, которые существуют на сегодняшний день.

С отчетами о подготовке своих муниципальных образований к отопительному сезону выступили глава Находки Андрей ГОРЕЛОВ, глава Партизанска Александр ЗРАЖЕВСКИЙ и и.о. главы Партизанского района Рита ТОМАШЕВА. Так, глава Находкинского городского округа Андрей Горелов заверил представителей администрации Приморья, что в администрации города еженедельно проводятся заседания штаба по подготовке к отопительному сезону, а сам глава регулярно заслушивает отчеты руководителей предприятий, работающих в сфере ЖКХ. В июле было принято решение направить на подготовку к зиме дополнительные 7 млн рублей из городского бюджета.

К началу холодов в Находке предстоит подготовить 44 котельные и 25 тепловых пунктов. При этом часть котельных являются ведомственными – как правило, они стоят на балансе крупных предприятий, а краевое предприятие «Примтеплоэнерго» ведет деятельность на этих объектах как арендатор. Не урегулированным до конца на сегодняшний день остается вопрос задолженности КГУП перед ведомственными котельными. Но, как выяснилось в ходе совещания, филиалы «Примтеплоэнерго» по всему краю сталкиваются с задержками платежей за уже оказанные услуги, вследствие чего предприятие не может своевременно рассчитаться со своими контрагентами. Отчасти решать проблему удается за счет субсидий из краевого бюджета, которые особенно важны в межотопительный период, когда платежи от населения почти не поступают.

Заместитель генерального директора КГУП «Примтеплоэнерго» по экономике и финансам Андрей КУЛЬМЯЕВ доложил о работе по финансовому оздоровлению главного теплоснабжающего предприятия края. По его словам, за прошедший год КГУП удалось погасить долги предыдущих периодов на сумму около 2 млрд рублей. Из-за этого финансировать текущую деятельность предприятия не всегда удается в полном объеме.

- На текущий момент задолженность потребителей Находки перед «Примтеплоэнерго» составляет 64 млн рублей, а задолженность КГУП перед поставщиками услуг – 58 млн рублей. Цифры сопоставимые, но из-за того, что добиться оплаты, даже имея исполнительные листы, сложно, мы фактически становимся заложниками ситуации, - обозначил проблему Андрей Кульмяев.

Тем не менее подготовка к предстоящему отопительному сезону идет в хорошем темпе. Объем ремонтной программы предприятия составляет 222 млн рублей, все конкурсы на поставку материалов и оборудования уже проведены. К началу отопительного сезона предполагается ввести в эксплуатацию 79 модульных котельных. Активно идет работа и по предписаниям Ростехнадзора, в настоящее время они исполнены на 86%.

Вообще, вопрос своевременности платежей населения и предприятий за потребленную энергию стал на встрече одним из центральных. Уделить особое внимание платежной дисциплине призвал и генеральный директор еще одной ресурсоснабжающей организации, ПАО «Дальневосточная энергетическая компания», Виктор МИЛУШ.

- От своевременности поступления платежей зависит деятельность нашего предприятия. Главам территорий нужно выстраивать приоритеты. Мы готовы реструктурировать задолженность, но мы должны видеть готовность муниципальных образований платить за потребленные услуги, - подчеркнул Виктор Милуш.

Зима приходит по графику

В Партизанске, по словам главы города Александра Зражевского, подготовка к зиме идет в плановом режиме, а проблема задолженностей за потребленное тепло не стоит. К 1 октября на котельных города планируется создать запасы топлива в объеме 6673 тонны. Тем не менее градоначальник акцентировал внимание на ситуации с обеспечением жителей, проживающих в частном секторе, углем. Сегодня на этом рынке присутствует много небольших частных структур, которые продают населению уголь по тарифу, вдвое превышающему установленный администрацией Приморья.

Вице-губернатор Александр Лось напомнил собравшимся, что на недавнем совещании в Михайловке губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ дал жестко поручение главам территорий проработать этот вопрос. Глава региона поручил, если потребуется, создать муниципальные предприятия, которые займутся поставками угля населению по утвержденному тарифу, а также определить места хранения предназначенного для жителей угля.

В Партизанском муниципальном районе подготовка к зиме также ведется хорошими темпами. 16 из 25 муниципальных котельных уже подготовлены к прохождению очередного отопительного сезона, накоплено уже 42% необходимого объема топлива. Практически все котельные района имеют резервные источники электропитания, позволяющие осуществлять выработку тепла без перебоев. Активно готовят к зиме жилой фонд (86 из 102 МКД уже получили паспорта готовности) и объекты соцкультбыта – завершены подготовительные работы на 32 из 43 объектов.

Отдельно на совещании остановились на вопросах, связанных с текущим ремонтом зданий и оборудования котельных, которые находятся в аренде у «Примтеплоэнерго».

- У глав территорий есть расхожее мнение, что именно арендатор должен заботиться о замене оборудования котельных. Однако если речь идет о капитальном ремонте или замене агрегатов, то по закону этим должен заниматься собственник, то есть муниципальное образование, - обратила внимание всех присутствующих и.о. директора департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Приморского края Елена Пархоменко.

Разумеется, софинансирование для обновления оборудования выделяет и край. Например, только в модернизацию котельных Партизанска краевой бюджет за период с 2010 года вложил почти 300 млн рублей. А на прошлой неделе было принято решение о выделении КГУП «Примтеплоэнерго» средств для строительства новой котельной в расположенном на территории ПГО поселке Углекаменске.

- Важно поднять как можно больше проблем, чтобы выявить и решить их. Нужно садиться, разговаривать и находить компромиссы. Со своей стороны администрация Приморского края готова оказать максимальную помощь муниципальным образованиям и теплоснабжающим организациям. Думаю, что в зиму войдем нормально, - подвел итоги совещания вице-губернатор Приморья Александр Лось.

Добавим, что все факты и предложения, озвученные на встрече во Владимиро-Александровском, были внесены в протокол совещания. Это позволит властям Приморья контролировать исполнение поручений, а также следить за динамикой дальнейшей подготовки к отопительному сезону. К слову, круг вопросов, которые обсудили участники совещания, оказался шире, нежели подготовка к прохождению отопительного сезона. Среди других важных тем – качество водо- и электроснабжения населенных пунктов, а также утилизация бытовых отходов. По всем этим направлениям в муниципалитетах также ведется активная работа. Что касается подготовки к отопительному сезону, то в ближайшее время совещания по этому вопросу должны состояться и в других городах и районах Приморья.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ





Николай ВЯЗОВИК, директор Партизанского филиала КГУП «Примтеплоэнерго»:

- Модернизация центральной котельной Партизанска ведется с 2014 года. Старые, маломощные котлы заменяются на более производительные, а управление узлами и агрегатами полностью компьютеризируется. Новое оборудование позволяет работать на бурых углях приморского производства, доставляемых с Павловского разреза. А значит, речь идет о сохранении рабочих мест для приморцев и налоговых поступлений в бюджет.

По итогам реконструкции планируется увеличить мощность котельной до 19 гигакалорий, что позволит обеспечить теплом и горячей водой весь центр Партизанска и закрыть другие, менее эффективные источники энергии. Прежде всего, речь идет о небольших мазутных котельных, обеспечение которых сырьем требовало немалых средств.





Андрей АКСЕНОВ, директор обслуживающих предприятий Партизанского района – ООО «Жилсервис» и ООО «Луч»:

- Около половины котельных в Партизанском районе уже прошли модернизацию. Новое оборудование значительно эффективнее старого – например, расход топлива на котельной в селе Золотая Долина, которая обслуживает жилые дома и объекты соцкультбыта, сократился процентов на 50. Степень сгорания топлива здесь совсем другая: если раньше стены внутри котельной были черными от копоти, то сегодня сажи нет даже после прохождения сезона.

На фото: Около половины котельных в Партизанском районе уже прошли модернизацию.