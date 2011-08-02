Крану некуда упасть

Строящийся объект, оставленный строителями, а на нем - кран – довольно типичная на сегодня картина для Владивостока. Причины приостановки строительства застройщиками разные. Что же касается кранов, то рокировки техники обходятся в хорошую «копейку», и обычно выгоднее, чтобы башенный кран стоял там, где стоит. Хотя и есть определенные риски.

Как отметили в Управлении Ростехнадзора по Приморскому краю, в течение последних пяти лет на поднадзорных ему на сегодняшний день 3 127 грузоподъемных кранах (без учета объектов военного ведомства, морских судов и пр.) было отмечено лишь два серьезных «происшествия». В первом случае причина – брак завода-изготовителя крана немецкого производства, что было доказано даже международной экспертизой, а во втором случае служба эксплуатации компании разрешила работу абсолютно неисправного крана, на котором 8-миллиметровый металл «стал тоньше жести». В целом же картина была и остается благополучна, поскольку и «надзор эффективен», и особенно ценно, что «эксплуатирующие организации, как считает руководитель этого надзорного органа Александр МОРДОХОВИЧ, достаточно добросовестно относятся к этому.

В целом все попадающие в поле зрения надзора механизмы под контролем. Владелец незарегистрированного крана на какой-нибудь таежной делянке всегда рискует быть серьезно наказанным.

Любое нештатное поведение крана на действующей или при-остановленной стройке – повод для посещения ее инспектором Ростехнадзора. Но выезжает он на нее, если стройка остановлена, исключительно, если до него письмом или по телефону доходит тревожная информация.

Например, директора школы №63 г. Владивостока в районе Второй Речки беспокоит, что стрела башенного крана на оставленном строителями строящемся 15-этажном жилом доме постоянно нависает над школьной территорией, и это вызывает тревогу за детей, которые ничего не подозревают о нависшей над ними угрозе.

В случае с краном в районе 63-й школы проверка показала следующее: «Башенный кран, установленный на ул. Русской, принадлежит ЗАО «Строительный альянс Управление механизации №1». В связи с отсутствием объемов работ на данном кране проведены мероприятия по обеспечению его исправного состояния в нерабочем положении, приняты меры по предотвращению его угона ветром». В общем, как пояснили работники «Ростехнадзора», правильно закрепленный, технически исправный бездействующий кран не представляет повышенной угрозы здоровью и жизни людей – он отключен от электропитания, зафиксирован на противоугон, отпущен механизм поворота. А в данном случае кран отечественный – с хорошим запасом прочности и с малым выносом стрелы. Поэтому не стоит беспокоиться. Единственно, застройщик периодически должен отслеживать состояние неработающего крана, поскольку существуют разного рода вредные воздействия природного и антропогенного характера…

«В последние годы крановое хозяйство края стало обновляться, - утверждает Валерий АЛЕКСЕЕВ, и.о. начальника отдела по безопасности производственных объектов приморского Ростехнадхора. - Особенно это заметно по портам и по строительным компаниям, занятым на объектах саммита АТЭС. На смену старым отечественным кранам приходят импортные, в том числе китайские. При этом они имеют соответствующие допуски и сертификаты соответствия и заключения экспертов по каждому из них – пригоден ли он для работы в наших условиях или нет. Надежность этой техники на порядок выше прежней».

Остальной парк кранов поддерживается в нормальном техническом состоянии собственниками и арендаторами, для чего существует экспертиза промышленной безопасности, выявляющая «тонкие места» кранов и дающая рекомендации по устранению нарушений и повышения уровня их технического состояния. При этом экспертиза проводится периодически с использованием комплексного приборного контроля. Краны, которые «выработали» все ресурсы прочности и безопасности, к дальнейшей работе не допускаются. Те же, которые отработали нормативный срок, но находятся в хорошем техническом состоянии, оснащаются дополнительными приборами безопасности. К тому же сегодня очень высока квалификация эксплуатирующего краны персонала – крановщиков, механиков.

А как отметили в Архстройнадзоре при земельном департаменте администрации края, принципиально за все несчастные случаи, связанные со стройкой, даже если строительство приостановлено, отвечает заказчик-застройщик и сами строители – от генподрядной компании до последнего разнорабочего персонально. И ответственность определена вплоть до уголовной. Безусловно, за всем, что происходит на тысячах стройплощадок, развернутых в нашем регионе, надзорным органам уследить невозможно, но когда дело доходит до выяснения, кто виноват в том или ином случае, это делается на основании нормативных документов, регламентирующих производство строительных работ, консервацию приостановленных строительством объектов, охрану их, ограждение и пр. Понятно, что учитывается и фактор, если посторонний «полез не туда, куда ему положено».