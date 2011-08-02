Зарплата строителей занижена

Экспертизу территориальных расценок, используемых в строительной отрасли на территории Приморского края, завершили специалисты Строительного института ДВФУ и общественного объединения строителей «Властра». В настоящее время при начислении зарплаты по объектам с бюджетным финансированием применяются индексы, рассчитанные Приморским региональным центром ценообразования в строительстве.

Есть устойчивое мнение, что действующие индексы серьезно занижают оценку труда приморских строителей и делают его непривлекательным. В связи с этим многие строительные компании уже в течение двух лет устойчиво теряют кадры, которые приходится восполнять привлечением работников из других регионов и зарубежья. Можно отметить, что до 1991 г. в строительной отрасли края работало около 100 000 приморцев. Сегодня – примерно в два с половиной раза меньше, при том, что в это число входит солидная доля гастарбайтеров, оплата труда которых в крае тоже приняла скандальный характер.

Директор СРО «Альянс строителей Приморья» Сергей ФЕДОРЕНКО отметил, что эксперты отлично справились с поставленной перед ними задачей от СРО и дали конкретные расчеты и цифры, по которым можно судить о том, насколько реально занижена зарплата строителей Приморья. Принципиально экспертиза подтвердила, что эта проблема актуальна. Сейчас в Альянсе продумывают дальнейшие шаги в защиту повышения зарплаты по отрасли. Они будут предприняты после того, как СРО получит ответ от губернатора Приморского края Сергея ДАРЬКИНА, которому ранее было отправлено письмо о сложившейся ситуации с оплатой труда строителей.