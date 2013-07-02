Требования к коттеджным поселкам с каждым годом повышаются

В Приморье рынок малоэтажного строительства является одним из самых активно развивающихся. Главное место в нем занимает сегмент загородной недвижимости, а именно – коттеджные поселки.

О тенденциях на рынке и предпочтениях владивостокцев рассказала генеральный директор архитектурно-строительной компании «Нео-Комфорт»Тамара ДЮЖАЯ.

- Поменялись ли предпочтения горожан при выборе загородного жилья?

- 10 лет назад мало кто задумывался о проживании в коттеджных поселках. Обеспеченные люди просто строили дома там, где смогли купить землю. В такой ситуации часто возникали проблемы с соседями: яркий пример - застройка на Седанке, где трехэтажные «замки» соседствуют с полуразрушенными домами. Поменялось мнение и о «квадратных метрах». Если раньше строили коттеджи от 300 кв. м и более, сейчас люди понимают, что 150-300 квадратов – это оптимальный размер дома.

Сегодня мы видим огромное количество низколиквидных домов в пригороде Владивостока, которые строили как раз в 2000-х.Стоимость такой недвижимости просто баснословная, так как при строительстве использовались старые технологии. Легче построить новый дом, чем покупать подобное жилье.

- Как изменится рынок загородного строительства через 5 лет?

- Думаю, при переезде за город большинство владивостокцев сделают окончательный выбор в пользу коттеджного поселка, а не отдельно стоящего дома. Где-то мы повторяем опыт Москвы и Санкт-Петербурга. При этом люди будут требовательны к основным инфраструктурным объектам поселка: качественные подъездные пути, ограждение по периметру, охрана, магазины, детские и спортивные площадки. Станут активно использоваться энергосберегающие технологии. Также люди обратятся к альтернативным способам получения энергии: солнечные батареи или ветряные электростанции. Будут популярными технология фахверк и большое остекление дома, которое дает помещению больше света, воздуха и ощущения простора.

- Насколько актуально благоустройство придомового участка?

- Сегодня мы наблюдаем крайнюю заинтересованность владельцев загородных домов в облагораживании их участков. Обеспеченные люди, построившие эстетически красивый дом, обычно не пускают на самотек территорию вокруг него. Стоит отметить, что с каждым годом заказы в нашей компании, да и не только, становятся более многоплановыми.

- В этом году АСК «Нео-Комфорт» отметила свой 10-й день рождения, как изменилась компания за эти 10 лет?

- Изначально мы выполнял и подрядные работы по ремонту, занимались дизайном интерьеров как жилых помещений, так и офисных, а также ландшафтным дизайном и благоустройством придомовой территории. Но через какое-то время, отталкиваясь от потребностей клиентов, мы начали ориентироваться на комплексный подход, то есть не только создавать дизайн-проекты и эскизные проекты домов, но и реализовывать их, оказывая услуги подряда. Вскоре мы создали интернет-магазин, где владивостокцы могли бы найти дизайнерскую мебель, элементы декора с всего мира и многое другое. Но нашим приоритетным направлением стало строительство фешенебельных коттеджных поселков на полуострове Де-Фриз и в районе Седанки.

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Газета «Золотой Рог», Владивосток.