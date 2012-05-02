В Приморском крае заканчивается отопительный сезон

ПРИМОРЬЕ, 2 мая, ZRPRESS. В течение прошедшей недели было отключено 236 котельных. Это 49,6% от числа котельных, эксплуатируемых "Примтеплоэнерго".

«Согласно решениям глав муниципальных образований, отопительный сезон завершен в одиннадцати тепловых районах из 28 – Анучинском, Арсеньевском, Артемовском, Надеждинском, Октябрьском, Партизанском, Пограничном, Яковлевском, ЗАТО Фокино, Спасске и Спасском районе. Здесь перестали отапливать жилье и объекты соцкультбыта», - говорит начальник отдела ГО и ЧС Примтеплоэнерго Александр Николаев.

Как сообщает пресс-служба КГУП «Примтеплоэнерго», подавляющее большинство остающихся в работе котельных закончат отопительный сезон на этой неделе.

"Золотой Рог".