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В Приморском крае заканчивается отопительный сезон
02 Мая 2012, 17:20 | Приморье
ПРИМОРЬЕ, 2 мая, ZRPRESS. В течение прошедшей недели было отключено 236 котельных. Это 49,6% от числа котельных, эксплуатируемых "Примтеплоэнерго".
«Согласно решениям глав муниципальных образований, отопительный сезон завершен в одиннадцати тепловых районах из 28 – Анучинском, Арсеньевском, Артемовском, Надеждинском, Октябрьском, Партизанском, Пограничном, Яковлевском, ЗАТО Фокино, Спасске и Спасском районе. Здесь перестали отапливать жилье и объекты соцкультбыта», - говорит начальник отдела ГО и ЧС Примтеплоэнерго Александр Николаев.
Как сообщает пресс-служба КГУП «Примтеплоэнерго», подавляющее большинство остающихся в работе котельных закончат отопительный сезон на этой неделе.
"Золотой Рог".
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