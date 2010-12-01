Майонез из приморской сои

Новая марка майонеза, к выпуску которого приступило одно из ведущих пищевых предприятий Приморского края, появится в начале декабря на прилавках не только приморских магазинов. Масложиркомбинат «Приморская соя», закупивший современное высокотехнологичное оборудование в Германии и разработавший собственные рецепты этого продукта, планирует выпускать 250 тонн майонеза в год.

«Запуск линии по переработке сои и производству майонеза - важное событие для агропромышленного комплекса Приморья, - сказал принявший участие в церемонии открытия нового цеха губернатор Сергей ДАРЬКИН. - Это свидетельство того, что наши предприятия развиваются, переходят на новые технологии переработки, позволяющие выпускать конкурентоспособную продукцию. Надеюсь, что в ближайшие годы завод будет осваивать новые виды производства, в том числе и выпуск высокотехнологичных продуктов питания и продуктов глубокой переработки сои, которые необходимы в нашем рационе питания. И, конечно, наша приморская соя будет пользоваться спросом не только в Приморье и России, но и на мировом рынке».

Ввод в эксплуатацию нового цеха - первый этап масштабной реконструкции комбината «Приморская соя». По словам генерального директора МЖК Юрия ПОПОВА, планируется установка высокотехнологичного оборудования еще двух линий, которые позволят перейти к выпуску широкой линейки не только майонезов, но и кетчупов, современных соусов, маргарина. Кроме того, в ближайших планах - запуск мыловаренного производства, фасовочного цеха. Только майонезной продукции предприятие готово выпускать до 8 тонн в сутки. Сейчас введено в эксплуатацию оборудование по упаковке ее в стаканчики, но в ближайшие дни ожидается установка еще одной упаковочной линии с расфасовкой в бидончики, что в итоге позволит выйти на проектную мощность. В целом же мощности комбината позволяют перерабатывать 151,2 тысячи тонн сои в год.

«Благодаря поддержке администрации Приморского края и губернатора С.М. Дарькина этот проект сегодня состоялся, - сказал Юрий Попов. - И мы в свою очередь обещали, что жители Приморья и Дальнего Востока будут иметь возможность приобрести качественную, экологически чистую и дешевую продукцию».

Как сказал губернатор, с каждым годом становится все больше приморских предприятий, занятых в производстве и переработке продукции на территории края. «Приморский край успешно решает задачу продовольственной безопасности - способен самостоятельно обеспечивать себя многими продуктами питания. Это касается сои, пшеницы, овощей, картофеля. За последние годы мы серьезно нарастили объемы поддержки сельского хозяйства, - отметил Сергей Дарькин. - в результате у нас 80% предприятий на селе прибыльные. Эта взаимная ответственность позволяет реализовать подобные проекты. Сегодня на конкурентоспособность приморской продукции влияет множество факторов. Амурская область, например, расположена ближе к европейской части страны, поэтому продукции проще выйти на рынки центральных регионов. У нас железнодорожные тарифы самые высокие. Но те дотации, которые мы выплачиваем предприятиям, позволяют конкурировать на этих рынках».

В последние годы предприятиям агропромышленного комплекса предоставляется серьезная государственная поддержка. Действует краевая программа по развитию сельскохозяйственного производства. В 2010 году в качестве субсидий селянам будут выплачены 1,1 миллиарда рублей из краевого и федерального бюджетов. По словам Сергея Дарькина, это беспрецедентные меры поддержки за последние 10 лет.

В то же время масложиркомбинат планирует в этом году переработать 80 тыс. тонн сои, что обеспечит приморским сельхозпроизводителям устойчивый рынок сбыта. По словам исполнительного директора комбината Анатолия ПОПОВА, предприятие отказалось от импортного сырья, прежде всего от генетически модифицированной сои. В производстве продуктов питания используется исключительно натуральное сырье российского производства. Это позволит не только сохранить высокое качество продукта, но и занять на рынке нишу невысокого ценового сегмента, что сделает в свою очередь доступной продукцию местного производства для потребителя с любым достатком.